Jutjuber Muđa zaprosio je svoju dugogodišnju djevojku, influenserku Janu Dačović
Jutjuber Stefan Vuksanović Muđa, juče je oduševio svoje pratioce kada je na Instagramu objavio da se vjerio sa Janom Dačović.
Muđa je svoju dugogodišnju partnerku Janu zaprosio u Nujorku, odakle je i obradovao pratioce serijom slika iz Central parka, koje su za kratko vrijeme prikupile preko 100.000 lajkova.
Sada je na njegom nalogu na pomenutoj mreži osvanuo i video, u kojem vidimo trenutak kada je izvadio kutijicu s prstenom iz džepa i postavio pitanje.
Brisali suze, pa završili na patosu: Isplivao snimak Muđine vjeridbe, plakali i ona i on (Foto, Video)
Jana je bila ushićena, krenule su i suze, a kada je video da plače, zaplakao je i Muđa. Potom su se zagrlili i preturili unazad.
Pogledajte: