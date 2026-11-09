Brisali suze, pa završili na patosu: Isplivao snimak Muđine vjeridbe, plakali i ona i on (Foto, Video)

Jutjuber Muđa zaprosio je svoju dugogodišnju djevojku, influenserku Janu Dačović

Izvor: Instagram/mudja

Jutjuber Stefan Vuksanović Muđa, juče je oduševio svoje pratioce kada je na Instagramu objavio da se vjerio sa Janom Dačović.

Muđa je svoju dugogodišnju partnerku Janu zaprosio u Nujorku, odakle je i obradovao pratioce serijom slika iz Central parka, koje su za kratko vrijeme prikupile preko 100.000 lajkova.

Sada je na njegom nalogu na pomenutoj mreži osvanuo i video, u kojem vidimo trenutak kada je izvadio kutijicu s prstenom iz džepa i postavio pitanje.

Jana je bila ushićena, krenule su i suze, a kada je video da plače, zaplakao je i Muđa. Potom su se zagrlili i preturili unazad.

Pogledajte: