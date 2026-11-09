Na ulicama sve češće viđamo ljubimce u kabanicama, džemperima i jaknama, pa čak i suknjicama. Da je potrebno oblačiti odjelca ljubimcima kada usledi hlado vrijeme, pričali smo sa veterinarkom Draganom Rudić.

Izvor: MONDO

U poslednjih nekoliko godina parkove i ulice preplavila je prava modna groznica rezervisana za četvoronožne prijatelje. Dok jedni prolaznici sa oduševljenjem gledaju u ušuškanog psa u kabanici, drugi odmahuju glavom, ubijeđeni da je riječ o čistom hiru i preterivanju modernih vlasnika.

Gdje je zapravo granica između istinske brige za zdravlje i pretvaranja psa u modni dodatak?

Vidi opis Odjeća za pse zimi, da ili ne? Pitali smo veterinarku da li je u pitanju hir vlasnika ili potreba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

Funkcija ili dekoracija: Nije svaka garderoba ista

Prije nego što donesemo presudu, važno je napraviti jasnu razliku između dve osnovne kategorije pseće odjeće:

Funkcionalna odjeća: Ima isključivo zaštitnu ulogu. U ovu grupu spadaju tople, nepromočive zimske jakne, kabanice za kišu, reflektujući prsluci za noćne šetnje, kao i zaštitne čizmice koje čuvaju šape od leda, oštrog kamenja i agresivne ulične soli tokom zime.

Dekorativna garderoba: Komadi koji služe vizuelnom utisku - suknjice od tila, majičice sa natpisima, kostimi za praznike, kapice i skupocjen nakit. Često viđamo svjetske zvijezde koje na ovakve detalje troše basnoslovne sume, iako odjeća nema nikakvu upotrebnu vrijednost za samu životinju.

3 faktora od kojih zavisi da li vaš pas ili mačka mora da nosi jaknu

Da li je vašem psu garderoba zaista potrebna, ne zavisi od mode, već od biologije:

Rasa i veličina tijela: Male rase (poput čivava, jorkširskih terijera, jazavičara ili francuskih buldoga) imaju znatno veću površinu tijela u odnosu na masu i mnogo brže gube toplotu. Njihov stomak je blizu hladnog asfalta ili snijega, zbog čega su podložni hipotermiji i upalama bešike.

Tip krzna i poddlake: Psi sa gustom, dvoslojnom dlakom (kao što su haskiji, samojedi, bernardinci ili pomeranci) posjeduju sopstveni, savršeni termoizolacioni sloj i njima odjeća na zimi ne samo da ne treba, već im može izazvati pregrijavanje. Suprotno tome, kratkodlaki psi, rase bez poddlake (vipeti, hrtovi, dobermani) doslovno drhte na niskim temperaturama bez zaštitnog sloja.

Vremenski uslovi, starost i zdravlje: Što je temperatura niža, vetar jači, a šetnja duža - to je potreba za zaštitom veća. Takođe, stariji psi, štenci i ljubimci koji boluju od artritisa ili hroničnih bolesti znatno teže podnose hladnoću i vlagu.

Zlatno pravilo:Čim uđete u zagrejani stan, obavezno skinite odijelo psu! Ostavljanje jakne ili džempera u toploj sobi narušava termoregulaciju i može dovesti do kožnih problema.

Riječ stručnjaka: Šta kaže veterinarka Dragana Rudić?

Pitali smo veterinarku Draganu Rudić za sručno mišljenje na ovu temu, evo šta ona kaže o tome da li zimi treba oblačiti jaknice ljubimcima prilikom šetnje:

"U principu ima pasa koji vole i onih koji ne vole da nose odjeću za njih, postoje psi koji su stvarno zimogrožljivi pa im stvarno prija kada su obučeni u hladnijim vremenskim uslovima. Praktično je iz razloga zato što je životinja čista kada dođe kući. Da li je nužno - nije, jer su zbog svog krzna negde zaštićeni, ali individualno je. Sada su žvotinje postale drugačije nego nekada, i ima zaista onih zimogrožljivih koje moraju da se obuku".