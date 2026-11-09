Osnovno državno tužilaštvo u Beranama odredilo je zadržavanje do 72 sata Ž.B, zbog sumnje da je partnerki u intimnoj vezi zadao više udaraca u predjelu glave i nanio joj teške tjelesne povrede.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama određeno je zadržavanje do 72 sata Ž.B, zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

“Osumnjičeni Ž.B. je dana 05. novembra ove godine, u Beranama, drskim ponašanjem ugrozio tjelesni integritet člana svoje porodice, partnerke u intimnoj vezi, oštećene D.Š, na način što joj je zadao više udaraca u predjelu glave, usljed čega je oštećena zadobila teške tjelesne povrede”, saopšteno je iz ODT Berane.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, kao i da će ponoviti predmetno krivično djelo.

“U daljem toku postupka će biti preduzete neophodne mjere i radnje, u cilju donošenja zakonite odluke u ovom predmetu”, navode iz ovog tužilaštva.