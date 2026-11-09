Maša Bojović je diplomirana pozorišna rediteljka, novinarka i autorka sopstvene televizijske emisije.

Izvor: Instagram/Printscreen/masha_radovic

Nekadašnji direktor Beogradskog zoološkog vrta Vuk Bojović ostavio je veliki trag u domaćoj javnosti, a čak 28 godina posvetio je brizi o životinjama i unapređenju rada ove ustanove. Iza sebe je ostavio četvoro dece iz dva braka, a njegova najmlađa ćerka Maša danas gradi uspešnu karijeru u svetu medija i umetnosti.

Vidi opis Ćerka Vuka Bojovića je poznata voditeljka: Jednog brata joj brutalno ubili, drugi bio blizak sa Arkanom (Foto) Vuk Bojović u emisiji "Goli život" Vuk Bojović u emisiji "Goli život" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Goli Zivot TV Happy Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: YouTube/Goli Zivot TV Happy Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: YouTube/Goli Zivot TV Happy Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: YouTube/Goli Zivot TV Happy Br. slika: 4 4 / 4

Vuk je u braku sa Anđelkom Bojović dobio Luku, Mariju i Nikolu, koji je tragično nastradao, dok je iz zajednice sa novinarkom Vesnom Radović ima ćerku Mašu.

Maša je danas diplomirana pozorišna rediteljka, novinarka i autorka sopstvene televizijske emisije. Na društvenim mrežama često objavljuje detalje iz poslovnog života, a njeni pratioci mogu da vide i fotografije sa intervjua i susreta sa brojnim poznatim ličnostima, među kojima su političari i glumci.

Od oca nasledila veliku ljubav prema životinjama

Osim profesionalnih uspeha, Maša pažnju privlači i svojim izgledom, a na društvenim mrežama neretko deli fotografije sa putovanja, druženja i trenutke iz privatnog života. Ne libi se ni da pokaže svoju figuru u kupaćem kostimu, dok se iz objava vidi da uživa u aktivnom životu i putovanjima.

Ipak, jedna stvar je posebno povezuje sa ocem. Maša je od Vuka nasledila veliku ljubav prema životinjama, koja je obeležila i njegov životni put.

Inače, kapetan Dragan svojevremeno je iznenadio javnost pričom o braku sa 24 godine mlađom Mašom Bojović. Tom prilikom izjavio je da se nije oženio, već "udao", a otkrio je i da mu je ona bila velika podrška nakon izlaska iz zarobljeništva.