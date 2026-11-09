Odbor za ekonomiju, finansije i budžet na današnjoj sjednici podržao je Predlog zakona o porezu na imovinsku korist ostvarenu rješavanjem stambenih potreba funkcionera, koji je predložila Demokratska Crna Gora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predlog predviđa oporezivanje pogodnosti koje su funkcioneri ostvarili dobijanjem stanova i stambenih kredita pod povlašćenim uslovima kroz nekadašnji sistem rješavanja stambenih potreba, a prikupljeni novac bio bi namijenjen liječenju djece i odraslih u inostranstvu.

Podršku Odbora jednoglasno je dobio i Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, koji su podnijeli poslanici Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević, Jelena Kljajević i Vladislav Bojović, a kojim bi se omogućilo lakše organizovanje javnog prevoza između susjednih opština, uključujući Zetu i Podgoricu, pišu Vijesti.

Sa druge strane, Predlog zakona o dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim je predviđeno povećanje koeficijenata vatrogascima-spasiocima sa 7,3 na 9,5, nije dobio potrebnu većinu. Za taj predlog Građanskog pokreta URA glasala su tri člana Odbora, dok je pet bilo uzdržano.

Predstavljajući Predlog zakona o porezu na imovinsku korist ostvarenu rješavanjem stambenih potreba funkcionera, poslanik Demokratske Crne Gore Momčilo Leković kazao je da se ne radi se o otimačini već da se po jasno utvrđenim pravilima oporezuje pogodnost koja je ostvarena zahvaljujući povlašćenim uslovima, pišu Vijesti.

"To znači da ako je neko za stan tržišne vrijednosti 100 hiljada eura, platio samo 20 hiljada, njegova početna ekonomska pogodnost iznosila je 80 hiljada, koliko ga je država častila. Nije sporno to što je platio 20 hiljada, nisu sporna ni kasnija ulaganja iz svojih sredstava i da trebaju biti zaštićena. To smo i predvidjeli ovim zakonom. Stopa od 100 odsto odnosi se isključivo na posebno utvrđenu osnovicu imovinske koristi, a ne na cjelokupnu vrijednost stana", naglasio je Leković.

Predlogom je, kako je kazao, predviđena individualna procjena imovinske koristi, uz angažovanje licenciranih procjenitelja, mogućnost žalbe i plaćanje poreza na rate do 120 mjeseci.

"Prvo utvrđujemo stvarnu pogodnost koju je funkcioner dobio. Zakon obuhvata stanove dobijene po povoljnim uslovima, stanove dodijeljene bez naknade, oproštene ili umanjene stambene kredite kao i druge odgovarajuće imovinske pogodnosti. Drugo, štitimo štitimo sopstvena ulaganja korisnika. Propisujemo individualnu procjenu, propisujemo licenciranog procjenitelja. Korisnik ima pravo da traži i drugu procjenu ako se dvije procjene razlikuju za nekih 10 odsto, određuje se i treći procjenitelj jer predlog ne počiva na proizvoljnoj procjeni pojedinca već na postupku u kojem se sve činjenice mogu potpuno slobodno dokazivati. Korisnik ima pravo da se izjasni o dokazima i procjeni kao i pravo na žalbu", rekao je Leković.

Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša kazao je da podržava otvaranje pitanja dodjele stanova funkcionerima, ali da se protivi generalizaciji i upozorio na moguće probleme sa ustavnošću predloženog rješenja.

"Smatram da treba imati individualni pristup iz razloga što ponekad olako nešto kažemo, a nije dobro ako iza toga ne možemo da stanemo. Spreman sam uvijek da razgovaram na ove teme i da se fokusiram na one slučajeve koji izazivaju sumnju", kazao je Mugoša, javljaju Vijesti.

Prema njegovim riječima, postoji ozbiljna dilema da li bi predloženo zakonsko rješenje moglo da izdrži provjeru ustavnosti.

"Imao sam komunikaciju sa ljudima iz pravne struke i najveća je vjerovatnoća da ovako definisane norme neće biti pravno održive. Načelo zabrane retroaktivnosti jedno je od osnovnih ustavnih načela", poručio je Mugoša.

Leković je odgovorio da nije nužno da se zakon koji predlaže izglasa na način na koji je predložen, već da je otvoren za amandamnsko djelovanje. U dijelu pravne valjanosti, Leković ističe da predlog nije suprotan Ustavu Crne Gore.

"Na ovome je radio jedan ozbiljan pravni tim i oni su ustvrdili da je trenutno ovakav predlog zakona najbolji mogući. To ne znači da se on sam ne može popravljati", naglasio je Leković.

Demokrate su predlog predstavile 7. oktobra, tvrdeći da žele da državi bude nadoknađena puna vrijednost pogodnosti koju su funkcioneri dobili kroz nekadašnji sistem rješavanja stambenih potreba. Dva dana kasnije, predlog nije dobio podršku potrebnu da bude uvršten u dnevni red sjednice parlamenta. Za dopunu dnevnog reda glasalo je 39 poslanika, a predsjednik Skupštine Andrija Mandić je nakon toga kazao da će na narednom zasjedanju ponovo predložiti.

Obrazlažući Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, poslanica DNP-a Jelena Kljajević kazala je da se građani pograničnih djelova opština suočavaju sa brojnim problemima u javnom prevozu zbog administrativnih ograničenja, javljaju Vijesti.

Predloženim izmjenama omogućilo bi se da linijski i prigradski prevoz putnika započinje ili završava na teritoriji susjedne opštine, ukoliko između tih opština nije uspostavljen međugradski prevoz, uz odgovarajuće saglasnosti nadležnih organa.

"Ako u nekoj opštini nije riješen međugradski prevoz na adekvatan način, ovim izmjenama se to omogućava. Na taj način bismo mnogo olakšali život građanima, jer ne bi dolazili u situaciju da presijedaju zbog administrativnih procedura", kazala je Kljajević.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Mihailo Anđušić ocijenio je da predložene izmjene mogu doprinijeti rješavanju problema sa kojima se naročito suočavaju stanovnici Zete, ali je izrazio rezervu da li će one biti dovoljne da se problem u potpunosti prevaziđe.

"Nijesam siguran da u 21. vijeku i dalje svjedočimo scenama kakvim smo svjedočili u Zeti, da na 40 stepeni đaci koji idu iz Zete ka Podgorici ili obratno treba da presijedaju na drugoj lokaciji, nasred Kombinata aluminijuma, kao da smo u praistorijskom dobu, da ih tamo kupi neko drugo prevozno sredstvo koje je u vlasništvu neke druge opštine", kazao je Anđušić.

Poslanica Socijalističke narodne partije (SNP) Slađana Kaluđerović ocijenila je da je riječ o koraku naprijed, ali da su za trajno rješavanje problema potrebne i dodatne zakonske izmjene, pišu Vijesti.

"Građani Zete u 21. vijeku nijesu dužni da deset kilometara prelaze sa dva prevoznika i da čekaju po deset ili 15 minuta i više", poručila je Kaluđerović.

Predlog zakona o dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojim je predviđeno povećanje koeficijenata vatrogascima-spasiocima sa 7,3 na 9,5, nije dobio potrebnu većinu na Odboru. Za predlog su glasala tri člana, dok je pet bilo uzdržano.

Obrazlažući zakonsko rješenje, poslanik Građanskog porkreta URA Zoran Mikić podsjetio je da je nastao na inicijativu vatrogasaca, koji su od poslaničkih klubova zatražili povećanje zarada, rješavanje stambenih pitanja i poboljšanje uslova rada.

Mikić je oštro kritikovao negativno mišljenje Vlade na predloženi zakon, posebno obrazloženje Ministarstva finansija da bi utvrđivanje posebnih koeficijenata narušilo sistem zarada u javnom sektoru.

"Sada se Ministarstvo finansija javilo da će uvećanje zarada za 700 do 800 vatrogasaca narušiti sistem zarada u javnom sektoru. Ako je nekome ovo prihvatljivo, meni nije. Ako nekoga obavezuje ovo mišljenje Vlade, mene ne obavezuje. Mislim da je ovo mišljenje skandalozno i da je ovo nastavak lošeg odnosa Vlade prema vatrogascima", poručio je Mikić.

Poslanik DPS-a Mihailo Anđušić, ocijenio je da nema razloga da bilo koji poslanički klub bude protiv povećanja zarada vatrogascima.

"Mislim da se ne radi o predlogu koji je neracionalan ili o nečemu što predstavlja neki vid populizma, ako uzmemo u obzir šta se sve u ovoj državi usvaja i na koji način, bez analiza fiskalnog opterećenja i bez mišljenja Ministarstva finansija. Kada su ovakvi zakoni u pitanju, najmanje je bitno ko ga predlaže, jer mislim da je interes svih nas da podržimo vatrogasce-spasioce", kazao je Anđušić, prenose Vijesti.

Poslanica Demokrata Valentina Minić takođe je istakla da podržava povećanje koeficijenata vatrogascima, naglašavajući da takva odluka predstavlja ispravljanje nepravde prema ljudima koji obavljaju odgovoran i human posao.

"Smatram da ovaj zakon treba podržati, dakle da se koeficijenti vatrogascima sa 7,3, po njihovom zahtjevu, povećaju na 9,5. Da to nijeste učinili vi, učinili bismo mi. Nijesmo sujetni, apsolutno dobre stvari ćemo uvijek podržati i mene raduje svako ispravljanje nepravde, naročito prema ljudima koji to zaslužuju svojim kredibilitetom, profesionalizmom, humanošću i posvećenošću", kazala je Minić.

Predlog su podnijeli poslanici GP URA Zoran Mikić, Mileta Radovanić, Milena Vuković i Dritan Abazović.