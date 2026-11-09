Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da sa premijerom Milojkom Spajićem nije dogovarao datum parlamentarnih izbora, ocjenjujući takve navode apsolutnom neistinom.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Kada je riječ o Euro modelu, ponovio je da javnost mora dobiti detaljnu ekonomsku i fiskalnu analizu njegovih efekata.

Milatović je to kazao odgovarajući na pitanja novinara u Vladinom domu na Cetinju, nakon događaja povodom Njegoševog dana i odlikovanja gitariste Miloša Karadaglića, prenosi RTCG.

Na pitanje o čemu je konkretno razgovarao sa Spajićem tokom njihovog sastanka prošle sedmice, Milatović je rekao da je u fokusu bio završetak evropskog puta Crne Gore.

„Smatramo obojica, i predsjednik Vlade i ja, da svi napori društva treba da budu usmjereni završetku pregovora do kraja ove godine i potpisivanju Ugovora o pristupanju već u toku prve polovine naredne godine. Mislim da je to zaista jedan istorijski trenutak za Crnu Goru i to je suštinski bio fokus našeg razgovora“, kazao je Milatović.

Na pitanje da li je sa Spajićem razgovarao o izborima i mogućnosti da parlamentarni izbori budu održani prije 13. juna, Milatović je odgovorio da ta tema uopšte nije bila dio njihovog sastanka.

„Vidio sam nakon našeg razgovora da je to bila tema nekih portala, ali to nije bila tema razgovora. Neka nagađanja kao da smo se mi sastali kako bismo dogovorili datum izbora su apsolutna neistina. Može li se biti jasnije od ovoga? Mislim da ne može“, rekao je Milatović.

On je objasnio da postoje dvije mogućnosti – redovni i vanredni parlamentarni izbori.

Ukoliko budu održani redovni izbori, Milatović je najavio da će okupiti predstavnike parlamentarnih stranaka i razgovarati sa predstavnicima vlasti i opozicije o terminu glasanja.

„Ukoliko dođemo do redovnih parlamentarnih izbora, okupiću predstavnike parlamentarnih stranaka i razgovarati i sa pozicijom i opozicijom o nekom terminu izbora, a na kraju donijeti odluku o tome“, rekao je Milatović.

Kada je riječ o vanrednim parlamentarnim izborima, predsjednik je kazao da odluka o tome nije u njegovim rukama.

„Ukoliko parlamentarna većina ili bilo ko u Skupštini Crne Gore nađe 41 ruku da skrati saziv trenutnoj Skupštini, predsjednik države ima ustavnu obavezu da raspiše vanredne parlamentarne izbore u roku od 60 do 100 dana“, naveo je Milatović.

Dodao je da su se on i Spajić tokom sastanka dotakli i Euro modela, o kojem je Milatović ranije tražio ozbiljnu ekonomsku i fiskalnu analizu.

„Još jednom sam to ponovio predsjedniku Vlade. Puno je važnije da ekonomska i fiskalna analiza tog modela ugleda svjetlo dana i da ona bude na detaljan način obrazložena crnogorskim građanima. To se još uvijek nije desilo“, rekao je Milatović.

Na dodatno pitanje da li mu je Spajić detaljnije predstavio Euro model, Milatović nije želio da iznosi pojedinosti njihovog razgovora.

„Ja zaista sada ne bih govorio i iznosio detalje našeg razgovora. Nije važno hoće li on meni prezentovati neke stvari. Puno je važnije da ekonomska i fiskalna analiza tog modela ugleda svjetlo dana i da bude na detaljan način obrazložena crnogorskim građanima“, rekao je Milatović.

On je ponovio da smatra da način na koji se donose tako važne odluke nije dobar.

„Ovakav način donošenja odluka prosto nije evropski. Donositi tako važne odluke putem WhatsAppa, bez odgovarajućih ekonomskih i fiskalnih analiza, uz javnu uzdržanost ministra finansija, to nije dobro“, kazao je Milatović.

Govoreći o doprinosima za zdravstvo i penzijsko-invalidsko osiguranje, Milatović je rekao da je riječ o dva potpuno različita ekonomska koncepta.

Kako je objasnio, građani sa većim zaradama izdvajali su više za zdravstveno osiguranje, a oni sa manjim manje, dok je zdravstvena usluga bila jednaka za sve, zbog čega je, prema njegovim riječima, postojalo opravdanje da se zdravstvo finansira iz opštih poreza.

Kod penzijskog osiguranja, smatra Milatović, situacija je drugačija.

„Ono čega se plašim, možda se to neće desiti naredne godine, za dvije ili za tri, ali za pet godina neko će postaviti pitanje da, kada više nemate vezu između doprinosa i penzija, da li je uopšte neophodno da u Crnoj Gori imamo različite penzije“, rekao je Milatović.

On smatra da bi takav pristup mogao voditi ka scenariju u kojem bi penzija prestala da bude ekonomska i postala socijalna kategorija.

„Ovo je put ka scenariju gdje će svi građani u Crnoj Gori imati iste penzije i gdje penzija više neće biti ekonomska, nego socijalna kategorija. Ne kažem da je to bolje ili gore u odnosu na ono što imamo sada, ali mislim da građani Crne Gore moraju da imaju sve informacije kako bi znali šta ih čeka“, naveo je Milatović.