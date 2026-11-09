Kolašinac A.R. neće odgovarati zbog ubistva sugrađanina V.B. već zbog nanošenja teških tjelesnih povreda, odlučio je viši državni tužilac u Bijelom Polju, koji je izvršio prekvalifikociju krivičnog djela zbog kog je Kolašinac uhapšen.

Izvor: MONDO

Dežurni sudija za istragu Višeg suda u Bijelom Polju saslušao je Kolašince koji su u četvrtak učestvovali u tuči, nakon koje je, iz još neutvrđenih razloga, preminuo V. B. (64).

Nakon saslušanja okrivljenom A.R. zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda, okrivljenima B.G., M. B. i M. P., zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči, ukinuto je zadržavanje i odbijen predlog Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju za određivanje pritvora, pišu Vijesti.

Takođe, okrivljenima su izrečene mjere nadzora - zabrana napuštanja stana, pod prijetnjom da im se može odrediti pritvor ukoliko prekrše izrečene mjere.

Oni su učestvovali u tuči u centru Kolašina u četvrtak veče, nakon čega je kod V.B. nastupila smrt.

Nalaz obdukcije koji je urađen nakon ovog događaja pokazaće da li smrt kod Kolašinca nastala usljed povreda u tuči.

Kako je ranije saopšteno iz bjelopoljskog Višeg državnog tužilaštva, "iz do sada prikupljenih dokaza proizlazi osnovana sumnja da je u četvrtak, oko 20 sati, u Kolašinu došlo do svađe i tuče između A.R., B.G, M.B., M.P. i V.B., a kojom prilikom je osumnjičeni A.R. udario drvenim predmetom oštećenog V.B. u predjelu glave, nanoseći mu povrede od kojih je kod njega nastupila smrt", prenose Vijesti.

"Po zaprimljenom obavještenju, državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, izašao je na lice mjesta gdje je izvršio uviđaj, kojom prilikom je naložio ovlašćenim policijskim službenicima da izuzmu tragove sa lica mjesta, dok je tijelo oštećenog po naredbi državnog tužioca upućeno u Klinički centar Crne Gore radi vršenja obdukcije", piše u saopštenju VDT-a.

