Kim Kardašijan prodaje ukosnice za 150 eura: Kupci se pobunili, kompanija sada mora da im vrati novac

Advent kalendar Kim Kardašijan koji u Amerkošta 148 dolara, a u evropi 188 eura, razočarao je kupce koji su očekivali mnogo više od paketa sa 12 iznenađenja.

Izvor: Instagram printscreen /kimkardashian

Advent kalendar brenda Skims, koji je osnovala Kim Kardašijan, izazvao je lavinu negativnih reakcija zbog sadržaja koji, prema mišljenju brojnih kupaca, ne opravdava visoku cijenu, pa je kompanija nakon kritika odlučila da ponudi povraćaj novca.

Izvor: ABC / Planet / Profimedia

Proizvod koji u SAD košta 148 dolara, dok je na evropskoj verziji zvaničnog sajta njegova cijena 188 eura, razočarao je kupce koji su očekivali mnogo više od paketa sa 12 iznenađenja. Umjesto odjevnih komada i proizvoda po kojima je brend poznat, u kutiji su pronašli gumice za kosu, ukosnice, kopče i priveske za ključeve.

Negativni komentari ubrzo su preplavili društvene mreže, a pojedini korisnici kalendar su nazvali "prevarom" i "najgorim advent kalendarom ikada". Kako piše TODAY.com, portparol kompanije potvrdio je 8. novembra da su upoznati sa nezadovoljstvom kupaca i priznao da proizvod "nekima nije ispunio očekivanja".

Kupcima ponudili povraćaj novca

Nakon brojnih kritika, iz Skimsa su saopštili da su kontaktirali sve koji su kupili advent kalendar i ponudili im dvje mogućnosti.

"Lično smo kontaktirali svakog kupca koji je kupio kalendar i ponudili mu izbor između punog povraćaja novca ili kredita koji može da iskoristi za kupovinu drugih Skimsovih proizvoda", naveli su iz kompanije.

Dodali su da im je važno da svaki kupac bude zadovoljan onim što dobije, kao i da će reakcije uticati na buduća lansiranja proizvoda.

Šta se nalazi u advent kalendaru?

Na zvaničnom sajtu Skimsa kalendar je predstavljen kao praznični paket sa 12 modnih dodataka. Među njima su različite gumice za kosu, kopče, ukosnice, privesci za ključeve i džepno ogledalce.

Iako je izazvao brojne negativne komentare, proizvod je rasprodat, a zainteresovani kupci mogu da se prijave na listu čekanja.

Nakon što je kalendar stigao do kupaca, društvenim mrežama počeli su da kruže snimci njihovih reakcija prilikom otvaranja. Jedan od njih, objavljen 5. novembra, a sada ima više od 63 miliona pregleda.

"Nadam se da je ovo šala"

Među onima koji nisu krili razočaranje bila je i influenserka Kajla Rajan, koja je tokom snimanja poručila:

"Nadam se da je ovo neka šala i da se u poslednjem prozorčiću nalazi poklon-kupon od 150 dolara kako bih dobila sav svoj novac nazad".

Jedna korisnica Threadsa našalila se na račun sadržaja, uporedivši ga sa sitnicama koje se mjesecima skupljaju na dnu torbe.

"Ne mogu da vjerujem da već mjesecima na dnu torbe nosim Skimsov advent kalendar. Kakvo iznenađenje", napisala je.

Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency

Brojni komentari odnosili su se upravo na cijenu, za koju kupci smatraju da je previsoka u odnosu na ono što su dobili.

"Upravo sam gledala djevojku na TikToku kako otvara Skimsov advent kalendar i stvarno sam uvrijeđena. 148 dolara za to?! Ne mogu da vjerujem da je Kim stavila nekoliko gumica za kosu, kopči i privezaka u kutiju, zalijepila na nju natpis SKIMS i očekivala da će se ljudi praviti da je to luksuz. Ta kutija ne vrijedi ni 20 dolara. Budimo ozbiljni", napisala je jedna korisnica.

Drugima je posebno zasmetalo to što se u prazničnom paketu brenda poznatog po odjeći i donjem vešu nije našao nijedan odjevni predmet.

"Da Skims, koji je brend odjeće, u svoj božićni advent kalendar ne stavi nijedan komad odjeće, stvarno je suludo i smiješno. 150 dolara za ukosnice, gumice za kosu i božićne ukrase. Vau", poručila je druga korisnica.

Kalendar postao predmet sprdnje na mrežama

Pored kritika, na društvenim mrežama pojavile su se i brojne šale na račun sadržaja kalendara.

"Taj Skimsov advent kalendar izgleda kao ono što bih pronašla na podu kad bih odmakla uzglavlje kreveta od zida", napisala je jedna osoba, dok je druga dodala: "Uf. Moja mačka je vidjela Skimsov advent kalendar i sad ne prestaje da priča o njemu."

Ipak, nisu svi bili na strani nezadovoljnih kupaca. Pojedini korisnici istakli su da je sadržaj kalendara bio naveden u opisu proizvoda na zvaničnom sajtu, zbog čega smatraju da su kupci mogli unaprijed da znaju šta naručuju.

"Ako je sadržaj bio unaprijed naveden, a vi ste ignorisali opis, potrošili 148 dolara i onda se ponašali kao da ste potpuno zatečeni onim što ste dobili, deo odgovornosti snosite i VI", bio je jedan od komentara.

(Index.hr/MONDO)