Uprkos obećanjima i ocjenama da su njihovi zahtjevi opravdani, vatrogasci-spasioci u Crnoj Gori i dalje čekaju konkretna rješenja za poboljšanje svog materijalnog položaja.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Nakon što predlog izmjena zakona nije dobio potrebnu podršku na skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, najavili su protest za 16. novembar ispred Skupštine Crne Gore.

Oni ističu da trenutna zarada od 657 eura nije dostojanstvena zarada za posao koji podrazumijeva često rizikovanje života.

Dodaju i da su dobri kada treba da se fotografiše sa njima, nazivaju herojima i obećava bolji status, ali da podrška izostaje kada treba obezbijediti konkretno povećanje zarada.

Okupljanje je zakazano za 9.30 časova na platou ispred Skupštine, nakon čega će uslijediti protestna šetnja.