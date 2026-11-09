Mlada žena, za koju se sumnja da je državljanka Rusije, pronađena je mrtva ispred stambene zgrade u kojoj je boravila.

Izvor: RINA.RS

U širem centru Zlatibora danas je došlo do teške tragedije kada je na pločniku ispred jedne stambene zgrade zatečeno tijelo mlađe ženske osobe.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je riječ o ruskoj državljanki staroj oko dvadesetak godina, koja je boravila u iznajmljenom apartmanu u ovom objektu.

Čitav kvart je pod potpunom policijskom blokadom, a na terenu su brojne patrole, forenzičari i dežurni tužilac. Iako zvanične potvrde o tačnim uzrocima smrti još nema, istražni organi provjeravaju nekoliko pravaca istrage - od pada ili skoka sa visine, pa do mogućnosti da je riječ o nasilnoj smrti.

U nadležnom tužilaštvu u Užicu za agenciju RINA potvrđeno je da je uviđaj u toku i da se utvrđuju sve okolnosti pod kojima je djevojka stradala:

"Uviđaj je u toku, pretpostavlja se da je u pitanju djevojka stara oko dvadesetak godina i da je ruska državljanka. Još uvijek nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do njenog stradanja - da li je sama skočila ili pala sa terase, ili je eventualno u pitanju ubistvo. Više informacija biće poznato nakon uviđaja", rečeno je u tužilaštvu.

Paralelno sa zvaničnim postupkom, pojavile su se i teške sumnje da je riječ o brutalnom zločinu. Prema nezvaničnim navodima iz istrage koji još uvijek nisu zvanično potvrđeni, postoji sumnja da je nesrećna djevojka prije pada pretrpjela stravično nasilje, nakon čega je njeno tijelo navodno bačeno sa terase objekta.

Kao osumnjičeni za ovaj događaj u nezvaničnim izvorima pominje se državljanin Rusije, koji je navodno pobjegao sa lica mjesta neposredno nakon incidenta. Policija intenzivno traga za njim i preduzima sve operativne radnje kako bi se utvrdilo njegovo kretanje.

Nadležni organi apeluju na strpljenje i uzdržavanje od preuranjenih zaključaka dok forenzički nalazi i zvanična obdukcija ne daju konačan odgovor na pitanje kako je nastupila smrt djevojke. Detaljnije i zvanične informacije očekuju se po završetku uviđaja i oglašavanju Višeg javnog tužilaštva u Užicu.