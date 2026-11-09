"Sama dok ne nađem partnera": Ceca Ražnatović sve ostavila bez teksta, zbog jednog pitanja nastao haos (Video)

Pjevačica Ceca Ražnatović dobila modno pitanje pred snimanje nove emisije muzičkog takmičenja Zvezde Granda, a Mondo reporter šok odgovor

Izvor: MONDO

Svetlana Ceca Ražnatović je pjevačica za koju vlada interesovanje javnosti od trenutka kada je zakoračila na muzičku scenu.

Pesme, izgled, brak sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, kasnije hapšenje tokom Sablje... učinili su od Cece jednu od najkomentarisanijih javnih ličnosti.

Godinama unazad je gledamo na malim ekranima i u ulozi članice žirija Zvezda Granda, gdje zdušno navija za svoje kandidate, ali i nerijetko podvikne na kolege. Ono što je takođe primjetno iz emisije u emisiju, jesu njeni stajlinzi.

Suptilne promjene u oblačenju su bile tema i pitanja Mondo reportera, na koji je dobio neočekivan odgovor.

Na pitanje da smo primijetili da je promijenila imidž i da li je za to zaslužan neki novi stilista u njenom timu, dobili smo neočekivan odgovor.

"Sama se oblačim, dok ne nađem partnera", rekla je Ceca sa osmjehom, a potom rekla:

"Nosim svoje stvari, sama se oblačim. Ja sam umjetnik, nisam stilista, ali ponekad želim i ja da se stajlingujem".

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