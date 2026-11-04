Mila Jovović je u braku sa rediteljem Polom Andersonom dobilatri ćerke, a najstarija danas slavi 19. rođendan.

Izvor: Instagram/MillaJovovich

Slavna holivudska glumica i manekenka Mila Jovović (50) decenijama važi za jednu od najuspješnijih i najljepših žena u svijetu šou-biznisa. Svjetsku slavu stekla je kultnim ulogama u filmskim blokbasterima poput "Petog elementa" i akcione franšize "Pritajeno zlo" ("Resident Evil"), gdje se profilisala kao vodeća akciona heroina Holivuda.

Ipak, malo je poznato da njeno puno ime zapravo glasi Milica Bogdanovna Jovović. Mila je rođena u Kijevu, a u njenim venama teče mješavina slovenske krvi. Njena majka je poznata ruska glumica Galina Loginova Jovović, dok joj je otac Bogdan Jovović, ljekar srpskog porijekla.

Vidi opis Ćerka Mile Jovović je njena mini kopija: Pričali da joj je slavna Srpkinja dala muško ime, a danas slave 17.12. 1975. Mila Jovović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: lev radin / Alamy / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Boyer-Hahn-Marechal/ABACA /Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/MillaJovovich Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/MillaJovovich Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/MillaJovovich Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/MillaJovovich Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/MillaJovovich Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube / Gigi Del Paso Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/screenshot/glows Br. slika: 10 10 / 10

Ćerka njena kopija

Mila Jovović je u braku sa rediteljem Polom Andersonom i ima tri ćerke, a najstarija Ever Gabo Anderson sada je proslavila svoj 19. rođendan. Majka joj je tim povodom uputila dirljive riječi putem Instagrama, a Ever već krči svoj put u Holivudu.

Ovim povodom Mila je objavila njenu sliku te joj uputila tople riječi:

"Srećan 19. rođendan mojoj maloj kraljici Ever!!! Kakvo si nevjerovatno putovanje sama sebi stvorila u ovom životu! Toliko je čudesno posmatrati te kako koristiš sve ono čemu si bila izložena tako smisleno i vješto. To je nagrada za svakog roditelja koji želi da njegovo dijete cijeni svijet oko sebe. A onda, gledati te kako sve to svakodnevno dodaješ svojim iskustvima - učeći, rastući i razvijajući se u sposobnu, snalažljivu i inspirativnu osobu kakva si danas?"

"Ništa mi ne uliva veće povjerenje u tvoje sadašnje i buduće izbore, što ublažava onaj strah koji svaki roditelj osjeća kada mu djeca odrastu i zakorače u svijet. Tvoju ljepotu je, naravno, nemoguće ignorisati, ali tvoja želja da postaneš upečatljivo, nezavisno, strastveno, kulturno i disciplinovano biće dar je bez premca. Ti si, zaista, bila dar u svakom pogledu. Kao majci, donijela si mi ljubav na načine koje prije tebe nisam mogla ni da zamislim. Kao prijatelj, bila si odana i pažljiva čak i kada znam da ti je to bilo teško. Kao druga duša sa kojom dijelim ovo životno putovanje, bila si i moj učenik i moj učitelj, sve do danas kada ti se jednostavno divim zbog onoga što si postala - posebna i jedinstvena, moćna sila prirode. Oluja na horizontu se u potpunosti formirala i sada samo što se nije oslobodila. Moj kišobran je spreman, a moj tajni osmjeh već naslućuje trag koji ćeš ostaviti na svijet oko sebe. Ljubi te tvoja mamačka."

Ispod objave su se nizali komentari i čestitke, a Ever je majci odgovorila riječima: "Awww, volim te mamice".

Još njenih slika pogledajte u galeriji: