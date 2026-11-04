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Ćerka Mile Jovović je njena mini kopija: Pričali da joj je slavna Srpkinja dala muško ime, a danas slave

Ćerka Mile Jovović je njena mini kopija: Pričali da joj je slavna Srpkinja dala muško ime, a danas slave

Autor Marina Cvetković
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Mila Jovović je u braku sa rediteljem Polom Andersonom dobilatri ćerke, a najstarija danas slavi 19. rođendan.

Ćerka Mile Jovović je njena mini kopija: Pričali da joj je slavna Srpkinja dala muško ime, a danas s Izvor: Instagram/MillaJovovich

Slavna holivudska glumica i manekenka Mila Jovović (50) decenijama važi za jednu od najuspješnijih i najljepših žena u svijetu šou-biznisa. Svjetsku slavu stekla je kultnim ulogama u filmskim blokbasterima poput "Petog elementa" i akcione franšize "Pritajeno zlo" ("Resident Evil"), gdje se profilisala kao vodeća akciona heroina Holivuda.

Ipak, malo je poznato da njeno puno ime zapravo glasi Milica Bogdanovna Jovović. Mila je rođena u Kijevu, a u njenim venama teče mješavina slovenske krvi. Njena majka je poznata ruska glumica Galina Loginova Jovović, dok joj je otac Bogdan Jovović, ljekar srpskog porijekla.

Ćerka njena kopija

Mila Jovović je u braku sa rediteljem Polom Andersonom i ima tri ćerke, a najstarija Ever Gabo Anderson sada je proslavila svoj 19. rođendan. Majka joj je tim povodom uputila dirljive riječi putem Instagrama, a Ever već krči svoj put u Holivudu.

Ovim povodom Mila je objavila njenu sliku te joj uputila tople riječi:

"Srećan 19. rođendan mojoj maloj kraljici Ever!!! Kakvo si nevjerovatno putovanje sama sebi stvorila u ovom životu! Toliko je čudesno posmatrati te kako koristiš sve ono čemu si bila izložena tako smisleno i vješto. To je nagrada za svakog roditelja koji želi da njegovo dijete cijeni svijet oko sebe. A onda, gledati te kako sve to svakodnevno dodaješ svojim iskustvima - učeći, rastući i razvijajući se u sposobnu, snalažljivu i inspirativnu osobu kakva si danas?"

"Ništa mi ne uliva veće povjerenje u tvoje sadašnje i buduće izbore, što ublažava onaj strah koji svaki roditelj osjeća kada mu djeca odrastu i zakorače u svijet. Tvoju ljepotu je, naravno, nemoguće ignorisati, ali tvoja želja da postaneš upečatljivo, nezavisno, strastveno, kulturno i disciplinovano biće dar je bez premca. Ti si, zaista, bila dar u svakom pogledu. Kao majci, donijela si mi ljubav na načine koje prije tebe nisam mogla ni da zamislim. Kao prijatelj, bila si odana i pažljiva čak i kada znam da ti je to bilo teško. Kao druga duša sa kojom dijelim ovo životno putovanje, bila si i moj učenik i moj učitelj, sve do danas kada ti se jednostavno divim zbog onoga što si postala - posebna i jedinstvena, moćna sila prirode. Oluja na horizontu se u potpunosti formirala i sada samo što se nije oslobodila. Moj kišobran je spreman, a moj tajni osmjeh već naslućuje trag koji ćeš ostaviti na svijet oko sebe. Ljubi te tvoja mamačka."

Ispod objave su se nizali komentari i čestitke, a Ever je majci odgovorila riječima: "Awww, volim te mamice".

Još njenih slika pogledajte u galeriji:

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Mila Jovović ćerka

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