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Pozlilo udovici Miše Kovača: Nije mogla da stoji na nogama, hitno joj ukazana pomoć

Pozlilo udovici Miše Kovača: Nije mogla da stoji na nogama, hitno joj ukazana pomoć

Autor Jovana Milićević
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Lidija Kovač bila je u crnoj bundi i sa tamnim naočarima, kojima je skrivala lice.

Pozlilo udovici Miše Kovača Izvor: Instagram/ivanakovacofficial

Na poslednjem ispraćaju Miše Kovača, koji je održan na stadionu Poljud u Splitu, okupilo se više od 30.000 ljudi. Među okupljenima bili su brojni državni zvaničnici, kolege i članovi porodice legendarnog pjevača, među kojima i njegova udovica Lidija Kovač.

Ekipa medija zabilježila je potresne scene sa stadiona, koje su mnoge dovele do suza.

Nakon što su njegove kolege Mladen Grdović, Dražen Zečić, Jole, Klapa Rišpet, Alen Nižetić i Đulijano pred krcatim tribinama izveli njegove pjesme, uslijedio je poslednji oproštaj.

Prije nego što je Mišino telo prevezeno u Zagreb, njegov sanduk pronet je u poslednjem krugu oko Poljuda.

Izvor: Instagram/ivanakovacofficial

Kada je ugledala sanduk sa tijelom supruga, Lidiji je pozlilo. Stajala je pored njega, a prisutni su odmah pritrčali da je pridržavaju. U jednom trenutku počela je glasno da jauče.

Ukazana joj je pomoć, nakon čega su je članovi porodice izveli sa stadiona. Lidija je bila u crnoj bundi i sa tamnim naočarima, kojima je skrivala lice.

Plenković se umalo sapleo na stepeništu

Na ispraćaj je stigao i hrvatski premijer Andrej Plenković, u pratnji nekoliko zvaničnika. Prilikom dolaska na tribine dogodio mu se mali peh, sapleo se na stepeništu i umalo pao, ali je uspio da održi ravnotežu.

Plenković se potom smjestio na tribinu sa ostalim zvaničnicima, odakle je pratio kako se hiljade ljudi opraštaju od legendarnog pjevača.

 (Telegraf/MONDO)

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Tagovi

lidija kovač udovica Mišo Kovač

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