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"Tretirali su me kao roba, naći ću novu porodicu": Britni Spirs opet brutalno udarila na sestru i bivšeg muža

"Tretirali su me kao roba, naći ću novu porodicu": Britni Spirs opet brutalno udarila na sestru i bivšeg muža

Autor Marina Cvetković
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Pjevačica je na svom Instagram profilu, uz fotografiju glumice Dakote Fening koja pokazuje srednji prst, iznijela teške optužbe na račun porodice.

ritni Spirs opet brutalno udarila na sestru i bivšeg muža Izvor: Yt prinstcreen

Pop zvijezda Britni Spirs (44) ponovo je uzdrmala društvene mreže besnom objavom u kojoj je bez zadrške napala rođenu sestru Džejmi Lin Spirs i bivšeg supruga Kevina Federlajna, poručivši da prekida sve veze sa njima.

Pjevačica je na svom Instagram profilu, uz fotografiju glumice Dakote Fening koja pokazuje srednji prst, iznijela teške optužbe na račun porodice, tvrdeći da su joj godinama radili iza leđa.

"Sestra mi nijednom nije dala da uzmem njenu ćerku" 

Poseban gnijev usmjerila je ka mlađoj sestri Džejmi Lin, optuživši je za emotivnu distancu i zabrane unutar porodice:

"Džejmi Lin mi nijednom nije dala da uzmem u naručje njenu ćerku Ajvi kada sam tokom kovida dolazila u dvonedeljne posjete u Luizijanu. Učinili su da se osjećam kao rob! Radili su sve te tajne stvari iza mojih leđa, dok je sve što sam ja radila bilo to da rintam za svog oca. Pronaći ću novu porodicu!", poručila je Britni.

Bivši muž u višemilionskim dugovima čim je slavina presušila?

Iako se predstavnici Federlajna i Džejmi Lin još uvijek nisu oglasili povodom ovih riječi, tajming novog izliva bijesa poklapa se sa finansijskim krahom njenog bivšeg partnera.

Američki mediji su prije samo nekoliko dana otkrili da se nekadašnji plesač Kevin Federlajn (48) suočava sa ogromnim dugovima. Prema bankarskim spisima, on banci duguje najmanje 117.000 dolara na ime prekoračenja i limita na kreditnim karticama.

Zanimljivo je da su Federlajnovi finansijski problemi isplivali na vidjelo upravo u trenutku kada mu je Britni uplatila poslednju ratu alimentacije. Dok su njihovi sinovi Šon Preston i Džejden Džejms odrastali na Havajima, pjevačica mu je mjesečno uplaćivala i do 40.000 dolara, ali je punoljetstvom i završetkom školovanja naslednika taj izvor prihoda definitivno presušio.

Kako bi zaradio, on je nedavno napisao memoare u kojima je izneo sa prljav veš o braku sa pop zvijezdom.

Tagovi

Britni Spirs dakota fening sestra bivši muž

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