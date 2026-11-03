Donijeta zvanična presuda Bokiju 13: Sud konačno donio odluku u slučaju "Međunarodni savez"

Apelacioni sud u Skoplju donio je oslobađajuću presudu za Bojana Jovanovskog, poznatog kao Boki 13, u slučaju "Međunarodni savez".

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Apelacioni sud u Skoplju donio je danas oslobađajuću presudu za Bojana Jovanovskog, poznatog kao Boki 13, u slučaju "Međunarodni savez", saopštio je njegov advokat Sašo Dukovski na društvenoj mreži Fejsbuk.

U ponovljenom postupku, Osnovni krivični sud u Skoplju je u oktobru 2025. godine izrekao Jovanovskom jedinstvenu kaznu od pet godina zatvora za krivična djela prevare i pranja novca, čime mu je kazna smanjena u odnosu na prvobitnih devet godina zatvora.

Jovanovski je, prenosi lokalni SDK, prvostepenom presudom iz aprila 2022. godine bio osuđen na devet godina zatvora. Međutim, Apelacioni sud u Skoplju je u aprilu 2024. godine usvojio žalbe optuženih, ukinuo presudu i vratio predmet na ponovno suđenje.

Za šta mu se sudilo u slučaju "Mešunarodni savez"?

Suđenje u slučaju "Međunarodni savez" počelo je u julu 2020. godine. Predmet se odnosi na zloupotrebe preko istoimene nevladine organizacije, putem koje su, prema navodima optužnice, od privrednika uzimana novčana sredstva pod izgovorom izgradnje domova za stare i realizacije socijalnih projekata.

U martu 2025. godine Apelacioni sud je Jovanovskom smanjio kaznu u slučaju "Reket" sa devet na pet godina zatvora. U to vreme Jovanovski je bio na odobrenom odsustvu iz zatvora radi liječenja, nakon čega je ostao na slobodi.

(Telegraf / MONDO)