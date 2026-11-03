Od političkih nauka do Zadruge: Olja Bajrami za Mondo otkrila zašto se na vrhuncu karijere povukla sa scene

U razgovoru za Mondo otkrila šta je uticalo na uspone i pauze u njenoj karijeri, kako održava vitku liniju i nosi se sa medijskim naslovima, ali i kako je započela muzički put i kakvi su joj planovi za budućnost.

Izvor: MONDO

Olja Bajrami u punom sjaju vratila se na muzičku scenu i tim povodom organizovala je druženje sa medijima kako bi predstavila svoju novu pjesmu "Onaj gore nam se smeje".

"Imamo još gotovih pjesama, a završeni su i spotovi. Međutim, knap smo s vremenom, jer za svaku pjesmu treba posebno odvojiti vrijeme. Uz to, imam i američku turneju koja počinje 1. decembra i traje do polovine januara, tako da ne stižem sve da završim. Ići ćemo jedno po jedno, a u suštini imamo dosta spremnih pjesama", otkrila je Olja.

"Nisam spremna ni za šta, neću da te lažem. Ali, bože moj, mnogo volim svoj posao, mnogo volim da pjevam, da budem kreativna, da stvaram i da se družim u studiju sa novinarima. To me drži i daje mi snagu. I, naravno, kada stanem na binu pred publiku i počnem da pjevam, shvatim zašto ovo radim, a tada dobijem još više energije i volje", priznala je o povratku na muzičku scenu, pa otkrila zbog čega se povukla kada je pjesma "Mesečar" postala hit u cijelom regionu.

Izvor: MONDO

"Psihički umor je uvijek bio razlog mog povlačenja. Jednostavno, kada osjetim da više ne mogu i da to neće biti produktivno, završim s tim i kažem: 'Okej, sada ću se malo povući da bih napunila baterije i odmorila se, kako bih mogla da se vratim punom snagom'", objasnila je pjevačica.

"Voljela bih da sarađujem sa Koronom i Rimskim. Njihov senzibilitet mi je blizak, veoma su senzualni i kreativni i mislim da bi to bilo sjajno. A i saradnja sa Rastom bila bi pun pogodak. Sve ostalo sam već skoro isprobala. Mnogo ljudi i producenata radilo je pjesme za mene, kroz različite stilove, tako da sam uvijek otvorena za nove saradnje", istakla je Bajrami.

Kako nije uspjevala da odvoji privatan život od poslovnog zanimalo nas je i šta misli o raspravi Džejle Ramović i Aleksandre Mladenović na tu temu koja je odjeknula cijelim regionom.

"Moje mišljenje je da veza može da se sakrije, pogotovo kod nas u Bosni. Mi nemamo paparace, nemamo toliko novinara i generalno, kada prođeš kroz Sarajevo, ljude uopšte ne zanima s kim si prošao, niti šta radiš. Nemamo tu medijsku eksponiranost kao ovde u Beogradu. U Beogradu je teško bilo šta sakriti", rekla je pjevačica.

Izvor: Pink

"Mislim da sam razumjela šta je Džejla htjela da kaže, ali sam razumjela i Aleksandru. U jednom momentu obe govore iz svog iskustva. To što nešto krijemo ne znači da nemamo šta da pokažemo, već jednostavno možda ne želimo da dijelimo sve sa javnošću. Imam pravo i da krijem, ali imam pravo i da ne krijem. Ako me uhvate, bože moj! Ipak, u Beogradu je teže bilo šta sakriti, jer je pun insajdera i svi se međusobno kreću. U Bosni je to drugačije, kod nas toga nema i generalno ljude nije toliko briga. Mislim da i jedna i druga imaju svoja iskustva koja su ih dovela do takvih stavova", istakla je Olja.

Dolazi iz muzičke porodice

Malo je poznato da je Olja studirala na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na smjeru za javno mnjenje, a pred našim kamerama otkrila je kako ju je životni put odveo u muzičke vode, ali i kako je uspjela da se izbori sa negativnim komentarima i skandalima.

"Mnogo je kreativno raditi s vama. Volim da vi imate dobar naslov, a da ga imam i ja, volim tu čitavu igru. Nemam problem s tim, meni je to sve super, naravno, dokle god se ne ugrožava nečiji identitet ili se nekome ne pravi problem. Do tada možemo da se igramo do sjutra, nikakav problem", poručila je Olja.

"Studirala sam na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na smjeru za javno mjenje, ali, nažalost, nisam završila fakultet. Ipak, moja ljubav prema tome je ostala. Iz muzičke sam porodice, a muzika je, pored slikanja i baleta, bila moja najveća ljubav. Ipak, nisam planirala da se time profesionalno bavim. Željela sam da radim neke potpuno druge stvari, da spojim novinarstvo i turizam, između ostalog i zbog stranih jezika koje govorim, ali eto, nije se dalo", otkrila je Bajrami.

Izvor: MONDO

"Znaš kako, kao što pjesma kaže: 'Ona je gore, na nebu, smeje nam se.' Vjerovatno je to bila ta priča. Ja sam željela nešto drugo, a Bog mi je dao nešto možda i bolje, nešto što ću lakše podnijeti i što će biti bolje za mene. Veoma sam zahvalna što uopšte imam priliku da se bavim ovim poslom. Znate, velika je čarolija i blagodat kada možete da pjevate, jer tako širite ljubav, a istovremeno imate i određenu odgovornost prema drugima. To je prelijepo", zaključila je pjevačica za Mondo.