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"Hoće da me hapse ovi jer letim biznis klasom?": Baka Prase napustio Srbiju nakon što se javno izvinjavao

"Hoće da me hapse ovi jer letim biznis klasom?": Baka Prase napustio Srbiju nakon što se javno izvinjavao

Autor Jelena Sitarica
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Bogdan ilić se oglasio na mrežama otkrivši da više nije u Beogradu.

Baka Prase napustio Srbiju nakon što se javno izvinjavao Izvor: Instagram/bakaprase

U jeku pažnje koju je privukao svojim potezima pred parlamentarne izbore, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, juče je otputovao iz Srbije.

Podsjetimo, on je nedavno najavio da će napustiti Beograd ukolilko nova vlast donese zakon o zabrani promovisanja kockanja.

Izvor: Printscreen/Yotube/Telekom Srbija

To se još uvijek nije dogodilo, a Bogdan je juče Srbiju napustio zbog drugog razloga, što je i otkrio na svom Instagramu. 

On je najprije objavio sliku iz aviona uz riječi: "Jel zna neko da l' će da me hapse ovi, jer letim biznis klasom?", a potom je otkrio gdje se nalazi.  

Napustio Srbiju

On je otišao u Rim, odakle se oglasio i pokazao kako se dotjeruje i sam pegla svoje odijelo.

"Spremni za dodjelu Sigma nagrade za strimera godine u Rimu", napisao je jutjuber, a potom je objavio fotografiju sa pozornice na kojoj mu uručuju nagradu.

"Nerealno. Strimer godine 2026", napisao je Bogdan Ilić.

Pogledajte fotografije sa dodjele:

Baka Prase se izvinio narodu

Podsjetimo, Baka Prase je 1. novembra objavio izvinjenje. Priznao da je pogriješio, javno se izvinio i najavio da će u narednih mjesec dana donirati 200.000 eura u humanitarne svrhe.

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Bogdan Ilić Baka prase

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