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"Ne dolaze mi kolege, ni sa kim nisam dobar": Aca Lukas pred koncert u Areni bez dlake na jeziku o estradi

"Ne dolaze mi kolege, ni sa kim nisam dobar": Aca Lukas pred koncert u Areni bez dlake na jeziku o estradi

Autor Ana Živančević
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Aca Lukas najavljuje novi koncert u Areni, ali bez podrške kolega sa estrade

Aca Lukas pred koncert u Areni bez dlake na jeziku o estradi Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Aca Lukas održava još jedan u nizu velikih koncerata u beogradskoj Areni, a neposredno pred sam izlazak na binu priznao za Alo! da u publici ne očekuje podršku sa estrade.

Folker je u svom stilu, bez dlake na jeziku, poručio da ni sa kim od kolega nije u dobrim odnosima.

"Ovo je zapravo treći koncert i jeste kao da sam kod kuće, iako su kontra datumi. Sebi ću poželjeti zbog rođendana u ponoć još jedno 15 rođendana sa toliko godina, da ne idu na dalje. Nisam vidio da je Karleuša otvorila Instagram. Nisam ja neko ko može da priča na temu društvenih mreža. Imam ljude koji tu ulaze, time se bave, kad je neka svađica tada uđem i onda napišem nešto kad imam", rekao je Aca.

"Što se kolega tiče, neće doći niko. Ovde dolaze ljudi da slušaju muziku. Pravim ljudi zbog koji vole da me slušaju i gledaju, a ne zbog kolega koji će da dođu i da sutra komentarišu šta ne valja. Ta priča me ne interesuje. Ajte vi kući, nemojte mi tako dolaziti. Imam dalje koncerte posle ovih datuma, nova pesma koju najavljujem već neko vreme i gotova je, a završava se i spot. Eto to su neke novosti kod mene."

Podsjetimo, Nenad Jovanović je nedavno otkrio da je inspirisan izjavom Ace Lukasa napisao pjesmu "Primer kako ne treba". 

"Na jednoj svirci se obratio meni i bratu i rekao: 'Klinci, od mene možete mnogo da naučite.Gedajte samo šta ja radim i radite kontra od toga.' To je malo onako, šaljivo, ali napisao sam jednu pjesmu koja se zove "Primer kako ne treba", baš na osnovu te priče", ispričao je pjevač.

Tagovi

Aca Lukas kolege koncert

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