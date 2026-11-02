logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šonu Didiju Kombsu opet mijenjaju datum izlaska: Poznato kada napušta zatvor

Šonu Didiju Kombsu opet mijenjaju datum izlaska: Poznato kada napušta zatvor

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Šon Didi Kombs bi trebalo da bude pušten na slobodu 6. februara 2028. godine, nakon skraćenja kazne od 50 mjeseci zatvora.

Šonu Didiju Kombsu opet mijenjaju datum izlaska: Poznato kada napušta zatvor Izvor: Youtube printscreen/ Vogue

Američki Federalni biro za zatvore zakazao je puštanje Šona Didija Kombsa na slobodu za 6. februar 2028. godine, dok reper trenutno služi kaznu od 50 mjeseci zatvora. Datum izlaska na slobodu mijenjao se više puta tokom posljednjih meseci, a kako prenosi portal TMZ, termin je sada pomjeren i skraćen za skoro tri sedmice.

Prema zvaničnim podacima Federalnog biroa za zatvore, Didi bi trebalo da izađe 6. februara 2028, dok se još prošlog mjeseca kao očekivani termin pominjao 2. mart iste godine. Ranije su u opticaju bili i datumi poput 21. januara, te 5. i 20. februara. Ovo su prve povoljne vijesti za muzičkog mogula nakon serije incidenata koje je imao u federalnoj kaznenoj ustanovi Fort Diks u Nju Džersiju, zbog čega je na kraju i prebačen u zatvor Alenvud u Pensilvaniji.

Tokom boravka u Fort Diksu, Didi je bio prebačen u samicu zbog kršenja zatvorskih pravila, među kojima su bili učešće u tučama i korišćenje zabranjenih mobilnih telefona. Televizija En-Bi-Si njuz (NBC News) takođe je izvijestila da je Didi uživao povlašćeni VIP status: plaćao je drugim zatvorenicima da ga masiraju, spremaju mu hranu i obavljaju svakodnevne poslove umjesto njega.

Premještanje u strogu izolaciju uslijedilo je u sklopu istrage o posebnim uslovima i privilegijama koje je sebi obezbijedio novcem. Kako se navodi, reper je trošio hiljade dolara mjesečno kako bi mu drugi robijaši kuvali, čistili, prali veš i pružali masaže, a novac im je uplaćivan direktno na njihove zatvorske račune.

Podsjetimo, porota je 2025. godine proglasila Didija krivim po dvije tačke optužnice koje se odnose na Menov zakon, prevoz osoba preko saveznih granica u svrhu prostitucije. Istovremeno, oslobođen je znatno težih optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, pa mu je sudija za lakša djela izrekao kaznu od 50 mjeseci federalnog zatvora.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Šon Didi Kombs zatvor

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ