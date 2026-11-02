Ima 400 miliona dolara, a ismijava beskućnike: Marta Stjuart razbjesnila javnost kostimom za Noć vještica (Foto)

Marta Stjuart se našla na meti kritika zbog kostima za Noć vještica, koji je izazvao osude zbog neukusnog prikazivanja beskućništva.

Izvor: Everett Collection/Shutterstock/Instagram printscreen

Slavna američka biznismenka i lajfstajl ikona Marta Stjuart našla se na meti žestokih osuda javnosti nakon što je objavila, a potom ekspresno obrisala fotografiju svog bizarnog kostima za Noć vještica, maskirala se u gladnu i siromašnu osobu.

Na spornoj fotografiji, koju su korisnici interneta uspjeli da sačuvaju prije nego što ju je uklonila, bogatašica čije se bogatstvo procjenjuje na čak 400 miliona dolara pozira u pocijepanoj odeći, sa prljavštinom po licu, dok u rukama drži karton na kom piše: "Gladna sam, pomozite mi!"

Ova objava bila je dio galerije na Instagramu u kojoj je promovisala svoje svijeće na TV mreži Kju-Vi-Si (QVC). Ispod fotografije je čak napisala: "Moje QVC svijeće su savršene za Noć vještica!" Međutim, njen stajling beskućnika naišao je na zgražavanje i oštre komentare korisnika društvenih mreža i Redita, koji su potez nazvali krajnje uvrjedljivim i dokazom koliko je odsječena od realnog svijeta.

Nakon lavine kritika, Marta Stjuart se oglasila saopštenjem za portal "Pejdž siks" pokušavajući da se opravda:

"Veoma sam potresena što je moj jučerašnji kostim za Noć vještica, koji je trebalo da skrene pažnju na izuzetno ozbiljan problem beskućništva, uvrijedio ljude. To mi ni u jednom trenutku nije bila namjera”, poručila je multimilionerka odmah po brisanju objave.

Ona je dodala da je beskućništvo i dalje jedan od najvećih izazova i stalnih kriza u Americi:

"To je tema do koje mi je duboko stalo. Posvetila sam mnogo vremena i truda podržavajući humanitarne organizacije koje se bore protiv ove socijalne epidemije i ostajem posvećena toj borbi", navela je ona, dodajući kako joj je Noć vještica jedan od omiljenih praznika u godini i da decenijama dijeli recepte, savjete i kreativne ideje sa publikom.

Uprkos pokušaju pravdanja, komentari na mrežama ne jenjavaju, a mnogi smatraju da je krajnje neukusno da multimilionerka eksploatiše tuđu muku i siromaštvo kako bi promovisala mirišljave svijeće.