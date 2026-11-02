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Anđela Veštica u bolnici, mora na hitnu operaciju: Prvo joj pukao silikon u grudima, sad na zadnjici

Anđela Veštica u bolnici, mora na hitnu operaciju: Prvo joj pukao silikon u grudima, sad na zadnjici

Autor Dragana Tomašević
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Anđela Veštica se oglasila iz bolničkog kreveta

Anđela Veštica u bolnici, mora na hitnu operaciju: Prvo joj pukao silikon u grudima, sad na zadnjici Izvor: Instagram/Printscreen/therealandjela

Starleti i nekadašnjoj rijaliti učesnici Anđeli Veštici, pukao je silikon, nakon čega je završila na operaciji. Ona je pred odlazak u operacionu salu otkrila da joj je stigao veliki broj poruka od zabrinutih pratilaca na društvenim mrežama.

"Ljudi, nisam ni stigla do sale, a vi me ubijate porukama. Kao prvo, pukao mi je implant glutealni, ne u grudima, tako da vadim silikone iz zadnjice jer je implant pukao i ne namjeravam da ih vraćam više jer sam imala svoju prelijepu pozadinu i oni mi nisu potrebni. Dakle, grudi ne diram, opustite se, sve je okej", napisala je Anđela Veštica.


Ovo je drugi put da joj je pukao silikon

Inače, Anđela Veštica je nedavno bila na operaciju grudi jer joj je pukao silikon.

Iako je ranije javno govorila da je završila sa estetskim korekcijama, ozbiljne zdravstvene komplikacije primorale su je na novu intervenciju.

Anđela Veštica je otišla na pregled magnetnom rezonancom, gdje su joj saopštene nimalo prijatne vesti.

"Nisam imala u planu da povećavam ni grudi, ni zadnjicu. Međutim, skoro sam na magnetnoj rezonanci otkrila da mi je pukao lijevi implant i moram da ih mijenjam. Imam i kapsularnu kontrakturu...", otkrila je starleta detalje svog stanja tada.

(Alo, MONDO)

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Tagovi

anđela veštica operacija

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