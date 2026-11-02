Vojaž postao otac u tajnosti: Vjerenicu krije od javnosti, sad stigle najljepše vijesti

Reper Mihajlo Veruović Vojaž je postao otac.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Mihajlo Veruović Vojaž se već neko vrijeme nije mogao vidjeti u javnosti, a čak je i na mrežama daleko manje aktivan nego ranije. No, sada se pojavila vijest da je mladi reper zapravo postao otac, a ova vijest je, kako piše Blic, oduševila njegove fanove.

Inače, Vojaž svoju izabranicu krije od javnosti, te nije poznat identitet djevojke sa kojom je osnovao porodicu.

Bio u vezi sa Breskvicom

Podsjetimo, Vojaž je ranije bio u vezi sa Anđelom Ignjatović Breskvicom, a njih dvoje svojevremeno su bili "it" par.

Nažalost, nakon raskida, isplivao je "prljav veš", a Breskvica je u rijetkim intervjuima koje je dala nakon kraha odnosa negativno govorila o bivšem dečku.

Podsjetite se kako su izgledali zajedno tokom veze:

(Blic.rs/MONDO)