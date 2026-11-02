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Vojaž postao otac u tajnosti: Vjerenicu krije od javnosti, sad stigle najljepše vijesti

Vojaž postao otac u tajnosti: Vjerenicu krije od javnosti, sad stigle najljepše vijesti

Autor Jelena Sitarica
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Reper Mihajlo Veruović Vojaž je postao otac.

Vojaž postao otac u tajnosti: Vjerenicu krije od javnosti, sad stigle najljepše vijesti Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Mihajlo Veruović Vojaž se već neko vrijeme nije mogao vidjeti u javnosti, a čak je i na mrežama daleko manje aktivan nego ranije. No, sada se pojavila vijest da je mladi reper zapravo postao otac, a ova vijest je, kako piše Blic, oduševila njegove fanove. 

Inače, Vojaž svoju izabranicu krije od javnosti, te nije poznat identitet djevojke sa kojom je osnovao porodicu.

Bio u vezi sa Breskvicom

Podsjetimo, Vojaž je ranije bio u vezi sa Anđelom Ignjatović Breskvicom, a njih dvoje svojevremeno su bili "it" par. 

Nažalost, nakon raskida, isplivao je "prljav veš", a Breskvica je u rijetkim intervjuima koje je dala nakon kraha odnosa negativno govorila o bivšem dečku.

Podsjetite se kako su izgledali zajedno tokom veze:

(Blic.rs/MONDO)

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Tagovi

Mihajlo Veruović Vojaž Otac

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