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"Radila je za Trampa, sad za Melaniju": Kaja Ostojić u emisiji sa ćerkom, izgledaju kao sestre (Foto)

"Radila je za Trampa, sad za Melaniju": Kaja Ostojić u emisiji sa ćerkom, izgledaju kao sestre (Foto)

Autor Dragana Tomašević
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Pjevačica Kaja Ostojić gostovala je u jednoj emisiji sa ćerkom koja gradi karijeru u Americi

Kaja Ostojić u emisiji sa ćerkom Izvor: Pink

Pjevačica Kaja Ostojić gostovala je u emisiji u društvu svoje nasljednice Nikoline, a mnogi su primijetili da njih dvije izgledaju poput sestara.

Majka i ćerka govorile su o međusobnoj podršci, a pjevačica je potpuno iskreno otvorila dušu o majčinstvu i brizi za ćerku.

Kaja je bez ustručavanja priznala da je pravi "kontrol frik" i da nema miran san otkako se porodila, dok je Nikolina otkrila kako se nosi sa maminim stalnim provjerama i praćenjem lokacije.

"Sada je to pravilo kada si mlađi želiš da izgledaš starije, a kada si stariji hoćeš da izgledaš mlađe, Nikolina i ja smo sada iste", rekla je Kaja. Uvijek sam uplašena za nju, ja nemam miran san od kako sam je rodila, svaki dan joj pišem, zovem, da vidim gdje je i šta radi", rekla je Kaja, a Nikolina se nadovezala:

"Traži mi da vidi gdje sam, lokaciju i sve".

Ovako izgleda Nikolina:

"Jesam ja kontrol frik, nije na odmet biti oprezan i pametan. Nina ima izraženu potrebu za svojim mirom, da bude slobodna, pa od 19. godine živim sama. Ja sam od starta maštala da živim sama, odvojena od roditelja, ne znam za Nikolinu, ali ja ništa nisam branila, sve smo mogle da se dogovorimo, ali ona nije htjela da pobjegne od mene, a to što je otišla da okuša sreću je super, dodala je Kaja u emisiji "Premijera vikend specijal".

Radila za Trampa, sad za Melaniju

Nikolina je zaposlena u agenciji koja vodi marketinšku kampanju predsjednika SAD, Donalda Trampa, a njena majka Kaja je nedavno otkrila da Nikolina blisko sarađuje i sa prvom damom, Melanijom Tramp.

"Ona i dalje radi za Melaniju, super joj je na poslu. Sigurna sam da će ona tek napraviti velike stvari, ja vjerujem u nju", izjavila je ponosna pjevačica jednom prilikom.

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Kaja Ostojić ćerka

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