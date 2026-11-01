Roditelji Nemanje Gudelja podijelili sliku, Anastasija se odmah oglasila: Komentarom u ime sina raznježio sve

Anastasija Ražnatović oduševila je sve svojim komentarom na sliku roditelja Nemanje Gudelja, pokazujući bliskost sa porodicom.

Izvor: Instagram printscreen / anastasijaraznatovic

Nekadašnji fudbaler Nebojša Gudelj objavio je na društvenim mrežama sliku sa suprugom Oliverom, a pažnju pratilaca privukao je komentar njihove snaje Anastasije Ražnatović.

Pjevačica je ispod fotografije Nemanjinih roditelja kratko napisala u ime sina:

"Moji najljepši bakica i dekica."

Ovaj komentar pokrenuo je lavinu pozitivnih reakcija i još jednom pokazao u kakvim je odnosima Anastasija sa svekrom i svekrvom otkako je rodila malog Ilijana.

Podsjetimo, Cecin unuk trebalo bi da dođe u Beograd 19. decembra, na dan porodične slave Svetog Nikole. To je datum kada je zasigurno planiran dolazak porodice pjevačice i fudbalera, a postoji mogućnost da u srpsku prijestonicu stigne i ranije.

Kako saznaju domaći mediji, njihov dolazak zavisiće prije svega od profesionalnih obaveza Nemanje, čija fudbalska karijera diktira porodični raspored. Ukoliko mu obaveze dozvole, Anastasija bi sa suprugom i sinom mogla da provede praznične dane u Beogradu, gdje bi imali priliku da se okupe sa familijom u Srbiji.