Top 5 najtužnijih pjesama Tošeta Proeskog: Za jednu kažu da je slutila smrt, a baladu navodno je napisao ubica

Otkrijte top 5 najtužnijih pjesama Tošeta Proeskog koje i danas diraju srca.

Izvor: Youtube printscreen/Hitrecords

Iako je poginuo sa samo 27 godina, Toše Proeski ostavio je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni. Iza sebe je ostavio hitove koji se i danas slušaju s istim žarom, a njegove najemotivnije balade i dalje teraju suze na oči. Ovo je pet najtužnijih pjesama legendarnog pjevača.

"Igra bez granica"

Toše Proeski - Igra bez granica (OFFICIAL VIDEO) Izvor: YouTube

Naslovna numera njegovog poslednjeg albuma za života, koju mnogi zbog teksta ("Da se bar mogu probuditi u svijetu ljubavi...") doživljavaju kao neku vrstu predskazanja i njegove najintimnije ispovijesti.

"Soba za tugu"

Toše Proeski - Soba Za Tugu (Audio) Izvor: YouTube

Jedna od najemotivnijih balada u Tošetovom opusu, a zanimljivo je da godinama kruži priča da je tekst napisan po istinitom događaju, odnosno da ju je napisao ubica.

"Sve je ovo premalo za kraj"

TOSE PROESKI - Sve je ovo premalo za kraj (Official Music Video ) Izvor: YouTube

Pjesma objavljena posthumno koja nosi nevjerovatan naboj bola, a stihovi o rastanku i praznini postali su simbol neprežaljenog odlaska i rana koja nikada ne zarasta.

"Bože, brani je od zla"

Tose Proeski - Boze,brani je od zla Izvor: YouTube

Bezvremenska balada u formi iskrene molitve, u kojoj Toše peva o bezuslovnoj, zaštitničkoj ljubavi prema ženi koju više ne može da zadrži pored sebe.

"Poljsko cvijeće"

Poljsko Cvijeće Izvor: YouTube

Jedna od najmračnijih i najpotresnijih pjesama u njegovoj karijeri; kroz sablasno mirnu melodiju i teške metafore nosi ogoljenu tugu, usamljenost i osjećaj nepremostivog gubitka od kojeg prolaze žmarci.