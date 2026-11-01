Top 5 najtužnijih pjesama Tošeta Proeskog: Za jednu kažu da je slutila smrt, a baladu navodno je napisao ubica

Otkrijte top 5 najtužnijih pjesama Tošeta Proeskog koje i danas diraju srca.
Iako je poginuo sa samo 27 godina, Toše Proeski ostavio je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni. Iza sebe je ostavio hitove koji se i danas slušaju s istim žarom, a njegove najemotivnije balade i dalje teraju suze na oči. Ovo je pet najtužnijih pjesama legendarnog pjevača.
"Igra bez granica"
Naslovna numera njegovog poslednjeg albuma za života, koju mnogi zbog teksta ("Da se bar mogu probuditi u svijetu ljubavi...") doživljavaju kao neku vrstu predskazanja i njegove najintimnije ispovijesti.
"Soba za tugu"
Jedna od najemotivnijih balada u Tošetovom opusu, a zanimljivo je da godinama kruži priča da je tekst napisan po istinitom događaju, odnosno da ju je napisao ubica.
"Sve je ovo premalo za kraj"
Pjesma objavljena posthumno koja nosi nevjerovatan naboj bola, a stihovi o rastanku i praznini postali su simbol neprežaljenog odlaska i rana koja nikada ne zarasta.
"Bože, brani je od zla"
Bezvremenska balada u formi iskrene molitve, u kojoj Toše peva o bezuslovnoj, zaštitničkoj ljubavi prema ženi koju više ne može da zadrži pored sebe.
"Poljsko cvijeće"
Jedna od najmračnijih i najpotresnijih pjesama u njegovoj karijeri; kroz sablasno mirnu melodiju i teške metafore nosi ogoljenu tugu, usamljenost i osjećaj nepremostivog gubitka od kojeg prolaze žmarci.