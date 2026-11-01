"Ostao je rez od 25 centimetara": Jelena Golubović otkrila detalje hitne operacije majke

Golubovićeva je ispričala da je u početku mislila da je u pitanju virus, ali je zbog jakih bolova i čekanja u Urgentnom centru pomislila na najgore.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Svetlana Ceca Golubović, majka Jelene Golubović, prošla je kroz ozbiljnu zdravstvenu intervenciju nakon što joj je u noći između 13. i 14. oktobra iznenada pozlilo.

Zbog jakih bolova i nemogućnosti da ustane, Jelena je odmah pozvala Hitnu pomoć, a ubrzo se ispostavilo da je situacija mnogo ozbiljnija nego što je u prvi mah izgledalo.

Operacija je trajala do 12 sati uveče

Jelena je za Kurir ispričala kroz šta je njena majka prošla, ali i kako se sada osjeća.

„Mama je, hvala Bogu, dobro. Puklo joj je slijepo crijevo, prepala sam se. Operacija je trajala do 12 sati uveče, ukupno dva i po sata. Sada ima rez od 25 centimetara do pupka. Skinuti su joj konci“, ispričala je Jelena.

Kako je objasnila, ništa nije ukazivalo na to da bi moglo doći do tako ozbiljne situacije, budući da je njena majka inače veoma aktivna žena.

„Tog dana sam pozvala Hitnu pomoć, ona nije mogla da ustane. Inače je vrlo aktivna, ide na pijacu, kuva i tako dalje. Kada me je probudila, vidjela sam da je situacija ozbiljna, s obzirom na to da inače ima visoku toleranciju na bol. Kada je stigla Hitna pomoć, sumnjali su na nešto drugo, jer u tim godinama to što se njoj dogodilo nije uobičajeno. Šestog novembra puni 76 godina“, otkrila je ona.

Jelena je u početku pomislila da je riječ o virusu, ali je ubrzo shvatila da se iza iznenadnih tegoba krije mnogo ozbiljniji problem.

„Prvo sam pomislila da je virus, a kada sam vidjela da nema temperaturu, shvatila sam da nije riječ o virusu, već da je u pitanju slijepo crijevo. Ona je jedna u milion slučajeva da prolazi kroz takvu situaciju“, rekla je Jelena.

Drama je dodatno bila pojačana čekanjem u Urgentnom centru, gdje je njena majka provela nekoliko sati prije nego što je konačno uvedena u operacionu salu.

"Pomislila sam sve najgore"

Najviše ju je, kako priznaje, mučila neizvjesnost, jer tokom operacije nije uspijevala da dobije informacije o tome šta se dešava sa njenom majkom.

„Tada nijesam mogla da dobijem nikakvu informaciju, nijesam znala ni da je u sali tako dugo. Pomislila sam na najgore, sve vrijeme sam čekala informaciju da je operacija završena“, prisjetila se Jelena.

Na sreću, najteži trenuci su iza njih. Jelenina majka se sada oporavlja, a ona ne krije olakšanje što je ponovo uz nju.

„Sada se oporavlja, tu je sa mnom“, zaključila je Jelena u razgovoru za Kurir.

„Nakon tri, četiri sata u Urgentnom centru, tek oko deset uveče počela je operacija, u noći između 13. i 14. oktobra, na praznik Pokrova Presvete Bogorodice“, ispričala je Jelena.

(Kurir / MONDO)