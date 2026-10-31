Vesni Zmijanac brane da pjeva u Sarajevu? Pokrenuta akcija za otkazivanje koncerta, nastala opšta bura

Najavljeni koncert Vesne Zmijanac u Sarajevu 19. decembra izazvao je burne reakcije i zahtjeve da se nastup otkaže.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Najavljeni koncert Vesne Zmijanac u Sarajevu, zakazan za 19. decembar u dvorani Zetra, izazvao je burne reakcije javnosti, a na društvenim mrežama sve glasnije se mogu čuti zahtevi da se njen nastup otkaže.

Naime, Nihad Aličković, pokretač pokreta AntiDayton, pozvao je na bojkot i otkazivanje koncerta folk zvijezde, a njegov apel izazvao je brojne komentare i podijeljene reakcije.

Povod - snimci sa Pala

Povod za ovakvu inicijativu su arhivski snimci Vesninog nastupa na Palama iz 1993. godine, tokom ratnog perioda u Bosni i Hercegovini. Upravo ti snimci ponovo su dospjeli u centar pažnje, nakon čega je pokrenuta rasprava o tome da li pjevačici treba omogućiti da održi koncert u Sarajevu.

Dok jedni smatraju da muziku i umjetnost treba odvojiti od politike i prošlosti, drugi ističu da se određeni događaji iz ratnog perioda ne mogu zanemariti i da bi organizovanje koncerta u Sarajevu bilo neprihvatljivo.

Ostaje da se vidi da li će polemika koja se povela na društvenim mrežama uticati na održavanje koncerta zakazanog za 19. decembar, kao i da li će se organizatori oglasiti povodom sve glasnijih zahtjeva za njegovim otkazivanjem.

Zbog zdravstvenog stanja otkazala nastup

Podsjetimo, Vesna Zmijanac morala je da otkaže nastup zakazan za, 29. oktobar u jednoj beogradskoj kafani u Skadarliji.

Pjevačica se ovim povodom oglasila na svom zvaničnom profilu na Instagramu i otkrila da je razlog za otkazivanje nastupa njeno zdravstveno stanje.

- Dragi moji, nažalost, zbog zdravstvenih problema nisam u mogućnosti da večeras nastupim. Hvala vam na razumijevanju - napisala je Vesna Zmijanac i dodala:

- Uskoro se ponovo družimo! Ljubi vas i voli vaša Vesna Zmijanac - poručila je pjevačica.

(Kurir / MONDO)