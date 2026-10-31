Pobjednik "Elite 8", Nenad Marinković Gastoz porijeklom je iz mesta Grabovac kod Svilanjca. Tamo i dalje živi njegov otac, dok je on kupio stan u Beogradu.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pobjednik "Elite 8", Nenad Marinković Gastoz porijeklom je iz mjesta Grabovac kod Svilanjca. Tamo i dalje živi njegov otac, dok je on kupio stan u Beogradu.

Ekipa "Paparazzo lova" jednom prilikom je snimila njegov porodični dom. U pitanju je kuća koja ima prizemlje, prvi sprat i potkrovlje, ali je i dalje bez fasade. Imanje je prostrano, ali, kako se može vidjeti na snimcima, nije baš sređeno. Iza kuće je mnogo starih stvari, a dvorište ima metalnu ogradu.

Ovo je Gastozova kuća:

Vidi opis Osvojio duplu krunu u rijalitiju i zaradio 100.000 €, a kuća bez fasade: Komšije progovorile o Gastozovoj porodici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

Komšije oplele po Gastozovom ocu

Oni su tad i razgovarali sa mještanima, koji podržavaju Gastoza, ali baš nemaju previše riječi hvale za njegovog oca Svetislava Sinđelića Đuru, za kojeg su tada otkrili da je imao nezgodu.

Jednom prilikom je ekipa Pinka ušla u kuću i snimila kako izgleda njena unutrašnjost. U trpezariji se nalazi veliki sto sa kožnim stolicama, na zidu je veliki sat.

Vidi opis Osvojio duplu krunu u rijalitiju i zaradio 100.000 €, a kuća bez fasade: Komšije progovorile o Gastozovoj porodici Nenad Marinković Gastoz Nenad Marinković Gastoz Nenad Marinković Gastoz Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram/gastozz.official Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram/gasttozz.official Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ATA Images Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram/gasttozz.official Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic Br. slika: 7 7 / 7

Pobijedio u Eliti i odnio 100.000 eura

Podsjetimo, Gastoz je prošle godine osvojio 44.1 odsto glasova publike u finalu i ubedljivo pobijedio drugoplasiranu učesnicu koja je osvojila 36,3 procenata. Mnogi su na društvenim mrežama komentarisali da će pobijediti i to kada je tek ušao na imanje u Šimanovcima.

Ne zanimaju ga nekretnine

U prvom intervjuu za Kurir, Gastoz je prošle godine otkrio kako će potrošiti novac koji je osvojio.

- Osjećam se fenomenalno! Ne mogu da lažem da mi ne prija da držim ovo (ček od 100.000 eura). Nekretnine me ne zanimaju, idem da putujem. Boli nas uvo - rekao je Gastoz u svoje i Anđelino ime.

(Kurir / MONDO)