"To je moja pjesma, ne zanima me Viki": Kompozitor otkrio kako je Dara Bubamara dobila "Polje jagoda"

Pjesma "Polje jagoda" objavljena je 2003. godine kao naslovna numera istoimenog, šestog studijskog albuma Dare Bubamare.

Izvor: YouTube/Grand Production

Jedna od najpopularnijih pjesama Dare Bubamare "Polje jagoda", objavljena prije više od dve decenije, poslednjih mjeseci ponovo privlači pažnju na društvenim mrežama.

Pjesma "Polje jagoda" objavljena je 2003. godine kao naslovna numera istoimenog, šestog studijskog albuma popularne pjevačice.

Muziku i tekst potpisuje Dragan Brajović Braja, dok je aranžman uradio Dejan Abadić. Izdavač albuma bila je Grand produkcija.

"Nisam vidio snimke na mrežama, ali drago mi je ko god da pjeva neku moju pjesmu, meni je to super", rekao je Braja.

"Imam jednu pikanteriju koju niko ne zna. To je da sam ja originalno napisao Dari pjesmu 'Crno na belo', a Viki Miljković sam napisao 'Polje jagoda'. Viki je čula obje pjesme, a onda je došlo do rotacije jer me je Viki zvala i rekla da je sanjala kako ona pjeva 'Crno na belo', kako vidi publiku i da je njoj ta pjesma suđena. Te pjesme su nastale u sedam dana, slične su i po stilu, obje su rumbe, to je bio fazon koji sam tih godina radio. Tako je došlo do rotacije koja nije bila planirala, ali na insistiranje Viki koja je rekla da je sanjala publiku i sebe kako pjeva, ja sam tada odlučio da napravim zamjenu. Obje pjesme su prošle super, da se ne lažemo. Nije napravljena šteta nikome. Uvijek bude onako kako Bog zapovijeda - nije kome je rečeno, nego kome je suđeno."

Ovu priču potvrdila je i Dara u emisiji kod Ognjena Amidžića:

"Meni je Braja poslao tu pjesmu "Crno na belo" i ja sam mu rekla da je ostavi. Nakon nekog vremena, ja sjedim i razmišljam o njoj, pozvala sam Braju i rekla: 'Gdje je ona pjesma? Daj je ovamo', kaže meni Braja: 'Ti se nisi javljala, dao sam je Viki', što je u pravu, ja nisam platila niti išta. Ja kažem: 'Ma to je moja pjesma, ne intresuje me, kakva Viki'. Zove mene Viki Miljković i kaže mi da je ona već počela tu pjesmu da pjeva s bendom i ja sam joj dala tu pjesmu. Mislim, ja sam posle toga dobila 'Polje jagoda'". ispričala je Dara.

Šta zapravo znači pjesma "Polje jagoda"?

Osim priče o tome kako je pjesma završila kod Dare Bubamare, pažnju privlači i njen tekst, koji govori o ljubavnom razočaranju, izgubljenoj ljubavi i neostvarenoj zajedničkoj budućnosti.

U pjesmi žena sanja polje jagoda, svatove, kumove i bijele drumove, odnosno prizore koji asociraju na vjenčanje i srećan zajednički život. Međutim, u njenom snu muškarac kojeg voli nije prisutan, zbog čega se romantična slika pretvara u bolno suočavanje sa stvarnošću.

Polje jagoda Izvor: YouTube/Grand Production

Posebno se izdvaja motiv ruzmarina, koji se tradicionalno povezuje sa svadbenim običajima. Stih o tome da ne voli kada miriše ruzmarin može se tumačiti kao simbol bola koji izazivaju uspomene na ljubav i vjenčanje koji se nikada nisu dogodili.

Slično značenje imaju i motivi bijele boje i kumovanja. Oni dodatno naglašavaju njeno udaljavanje od svadbenih običaja i svega što je podsjeća na nekadašnje želje.

(Nova/MONDO)