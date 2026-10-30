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Djui iz "Malkolma u sredini" napustio glumu i pobegao od kamera: Odbio milione, a danas ga niko ne bi prepoznao

Djui iz "Malkolma u sredini" napustio glumu i pobegao od kamera: Odbio milione, a danas ga niko ne bi prepoznao

Autor Ana Živančević
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Nastavak serije 'Malkolm u sredini' donosi nova izdanja, ali bez Djuija.

Djui iz "Malkolma u sredini" napustio glumu i pobegao od kamera: Odbio milione, a danas ga niko ne b Izvor: Youtube printscreen/Channel 4

Likovi u seriji "Malkolm u sredini" su nas silno zabavljali pre dve decenije, a nedavno su se vratili. Ipak, bez jednog od omiljenih među njima, jer je mali Djui porastao i odabrao potpuno drugačiji put...

U aprilu ove godine je objavljena serija "Malkolm u sredini: Život još nije fer", nastavak kultnog sitkoma s početka dvehiljaditih, a u njemu se nije pojavio jedan od omiljenih likova.

Na okupu su bili Frenki Muniz, Brajan Krenston, Džejn Kačmarek, Džastin Berfild i Kristofer Masterson, ali se u novim epizodama ne pojavljuje Erik Per Salivan, koji je igrao Djuija, najmlađeg u porodici.

Pogledajte kako je izgledao u seriji:

To je rastužilo fanove serije, ali nije bilo veliko iznenađenje jer je odmah najavljeno da se on ne vraća ulozi koja mu je donela svetsku slavu. Na kraju krajeva, Erik Per Salivan se skoro dve decenije kloni Holivuda i odavno je ostavio iza sebe glumačku karijeru.

Poslednju ulogu je zabeležio 2010. godine, u filmu "Twelve", kad je imao 18 godina.

"Dobro mu je. Veoma, veoma dobro. Snimali smo 'Malkolma u sredini' sedam godina. Počeo je da radi na seriji kao sedmogodišnjak, a završio je sa 14 godina i gluma ga nimalo nije interesovala", istakla je jednom prilikom glumica Džejn Kačmarek, koja je igrala Djuijevu majku.

Brajan Krenston je pred snimanje nastavka serije ispričao za medije da mu je Erik rekao da je "fantastično" što se radi na novim epizodama, ali da on neće učestvovati.

Čime se danas bavi Djui iz "Malkolma u sredini"?

Džejn Kačmarek je pre nekoliko godina ispričala da je Erik u tom trenutku bio student na jednom poznatom univerzitetu, ali je naglasila da ju je on zamolio da ne priča o tome. Kako je tada objasnila, kao veliki ljubitelj dela Čarlsa Dikensa, tada je pisao rad o viktorijanskoj književnosti.

"Studira Dikensa i neverovatan je student. Nudili su mu mnogo novca da se vrati, ali je rekao samo: 'Ne, hvala'", otkrila je ona.

Američki mediji su pisali da je Per Salivan završio studije, a potom upisao master na Univerzitetu Harvard. Navodno živi u Bostonu i uspešno se skriva od paparaca, pa vrlo retko imamo priliku da vidimo njegove novije fotografije.

Izvor: Glossy / MONDO

Tagovi

serija glumac Erik Per Salivan

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