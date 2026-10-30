Sara Jo slavila rođendan sa Bjelinim sinom: Aleksej donio tortu, a mnogi ne znaju kolika je razlika u godinama

Sara Jovanović proslavila je 33. rođendan uz iznenađenje svog partnera, glumca Alekseja Bjelogrlića, koji je unio tortu na proslavu.

Izvor: Instagram printscreen

Pevačica Sara Jovanović proslavila je 33. rođendan, a posebnu pažnju privukao je gest njenog emotivnog partnera, glumca Alekseja Bjelogrlića.

Iako važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni, malo ko zna tačnu razliku u godinama među njima. Sara je rođena 29. oktobra 1993. godine, dok je Aleksej rođen 30. aprila 2000, što znači da je pjevačica sedam godina starija od svog izabranika.

Pogledajte kako su se proveli na rođendanu:

Za njihovu vezu javnost je saznala prije oko četiri mjeseca, a prije toga su romansu uspješno čuvali daleko od medija. Svoju bliskost više ne skrivaju, što se jasno vidjelo i na samom rođendanskom slavlju.

Sara je dan obilježila u društvu najbližih prijatelja, a vrhunac večeri bilo je Aleksejevo iznenađenje. Mladi glumac je pred goste unio veliku tortu na dva sprata sa svjećicama i višnjama, što je vidno oduševilo slavljenicu.

Pjevačica je blistala u crnoj čipkastoj haljini dok je gasila svjećice i zamišljala želju, dok je Aleksej, u elegantnom crnom odijelu i bijeloj košulji, sve vrijeme stajao pored nje sa osmjehom.