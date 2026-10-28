Pjevačica završila u policiji, sve prijavila nadležnim organima: Čekao je posle nastupa, prolazila kroz agoniju

Sve je počelo potpuno bezazleno, kada se Olja posle nastupa fotografisala, sa njoj tada, nepoznatim čovjekom.

Izvor: Instagram/oljabajrami/screesnhot

Olja Bajrami je nedavno imala dramu zbog koje je završila i u policijskoj stanici. Tim povodom pjevačica se oglasila i otkrila šta se desilo.

Sve je počelo potpuno bezazleno, kada se Olja posle nastupa fotografisala, sa njoj tada nepoznatim, čovjekom. Nastavilo se sa neprijatnim situacijama, ali i uhođenjem koje je pjevačicu i njene bliske ljude prilično zabrinulo.

Uhodio je nedeljama

- Olja je nedeljama imala problem sa čovjekom koji ju je uhodio, i to je toliko eskaliralo da je završila u policiji. Sve je krenulo na nastupu u jednom klubu, poručivao joj je pjesme i bio navalentan, pa je sačekao posle nastupa. Olja je pristala da se fotografiše sa njim i ništa joj tu nije bilo neobično. Međutim, on ju je sačekao na svakom narednom nastupu koji je imala poslednjih par mjeseci – kaže izvor za medije i dodaje:

-Insistirao je da razgovaraju, da se bolje upoznaju, u par navrata je povukao za ruku kada je pokušala da se skloni. Situacija je ubrzo i eskalirala. Posle nastupa je krenula ka svom stanu, i ubrzo shvatila da je neko prati. Ispostavilo se da je isti čovjek i da sada zna i gdje ona živi. Posle dvije večeri ga je vidjela parkiranog u njenoj ulici kako je posmatra i shvatila je da je vrag odnio šalu. Odmah je pozvala prijatelja da dođe kod nje, za svaki slučaj. On ju je posavjetovao da slučaj prijavi policiji jer situacija uopšte nije naivna... I Olja je shvatila da se sa takvim stvarima ne igra.

"Zna gdje živim, nije mi bilo svejedno"

Ovim povodom oglasila se i Olja, koja je potvrdila navode i otkrila da je prolazila kroz veoma neprijatnu situaciju zbog muškarca koji ju je uznemiravao, zbog čega se osjećala nesigurno čak i u blizini svog doma.

- Istina je da postoji taj čovjek koji je bio veoma navalentan i naporan, i moram da priznam da mi stvarno nije bilo svejedno. Nisam ja neka plašljiva žena, ali zamislite neko vas tako sačeka u ulici, on zna i gdje živim... Nadam se da je sada sve riješeno. Nisam bila sama, bliski ljudi su bili uz mene, nisam svako veče ni spavala u svojoj kući – priznala je pjevačica.

(Blic / MONDO)