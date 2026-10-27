Pjesma "Tu noć kad si se udavala" krije veliku tajnu: Istina o njenom nastanku i danas mnogima ledi krv u žilama

Iza hit numere "Tu noć kad si se udavala" krije se potresna priča o ljubavi i gubitku.

Izvor: YouTube/Prljavo kazalište Official/screenshot

Čuvena numera Prljavog kazališta "Tu noć kad si se udavala", objavljena ratne 1993. godine, decenijama važi za jednu od najemotivnijih domaćih balada, ali malo ko zna kakva se navodna drama krije iza njenih stihova. O nastanku ove pjesme godinama kruži jeziva priča sa estrade o kojoj se i danas govori sa knedlom u grlu.

Prema urbanoj legendi koja prati bend, frontmen Jasenko Houra u mladosti je bio ludo zaljubljen u djevojku koja mu se prije njegovog odlaska u vojsku zaklela na vjernost i obećala da će ga sačekati.

PRLJAVO KAZALIŠTE - TU NOĆ KAD SI SE UDAVALA (OFFICIAL VIDEO) Izvor: YouTube

Ipak, po povratku sa odsluženja vojnog roka uslijedio je hladan tuš. Grupa je zakazala nastup na jednoj svadbi, a pravi šok zatekao je Houru onog trenutka kada se sa instrumentima pojavio u sali, nevesta kojoj je trebalo da svira bila je upravo njegova djevojka.

Čitava priča ima i znatno mračniju verziju, po kojoj ova drama nije ostala samo na slomljenom srcu. Naime, u muzičkim krugovima godinama se prepričava da je nesrećna devojka ubrzo nakon udaje sebi oduzela život.

Iako su ovi detalji postali dio rokenrol mita bivše Jugoslavije, sam Jasenko nikada nije želio da potvrdi, ali ni da demantuje bolnu prošlost koja prati njegov najveći hit.