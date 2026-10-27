Reditelj Emir Kusturica objašnjava svoj povratak vjeri predaka i značaj identiteta kroz kulturu i jezik.

Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Kroz istoriju je bilo mnogo Srba muslimanske vjeroispovjesti koji nisu zaboravili svoje porijeklo, već su ga se ponosili i svojim djelima ostavili značajan trag, zaduživši srpski narod. Među najpoznatijima je Emir Kusturica, koji se 2005. godine vratio vjeri svojih predaka - pravoslavnom hrišćanstvu.

Njegova odluka izazvala je burne reakcije u javnosti. Reditelj je odlučio da promijeni vjeru kada je na Đurđevdan 2005. godine kršten u srpskoj pravoslavnoj crkvi kao Nemanja Kusturica u manastiru Savina, u blizini Herceg Novog. Dok su neki smatrali da se samo vratio korijenima, kako je i sam isticao, Bošnjaci su mu ovaj potez veoma zamjerili, ocenivši ga kao izdajnički.

"Ja nisam preobraćen, ja sam samo kršten. Moja predviđanja su da smo mi hrišćani na ivici istrebljenja", jasan je bio reditelj.

Vidi opis "Moj otac se zvao Murat, ali je prije svega bio Srbin": Kako je Emir Kusturica postao Nemanja i promijenio vjeru? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/Stefan Stlojanović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/CatenaMundi/Printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/RTRS/Printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: HRT 1/Printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: HRT 1/Printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: HRT 1/Printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 9 / 9 AD

Naglasio je da su njegovi preci morali da prihvate islam kako bi preživjeli, jer su u to vrijeme Turci vladali ovim prostorima. Proučavao je mnoge knjige sa željom da sazna pravu istinu o svom porijeklu, te je nakon godina i godina istraživanja utvrdio da je njegova porodica srpska. Podvukao je da mu je veoma važno kada umre da se zna ko je zaista bio.

Emir je mnogo puta isticao da je njegov otac, pre svega, bio veliki Srbin.

"Moj otac se zvao Murat, ali on je prije svega bio Srbin, čak i više od onoga što moj ukus može da primi. Drugi aspekt, kulturološki, mnogo je značajniji, jer se i Andrić, koji je moj literarni i filozofski ideal, vezao za ovu stranu, ona stradava najviše i kada čovek bira gdje će, logično je da je uz one kojima je najteže. To je bila moja odluka. Tu odluku sam donio kada sam shvatio da je nemoguće biti Jugoslaven. Moja ideja krštenja je bila više socijalnog porekla, jer je moje shvatanje religije bilo uspostavljeno više na nivou kulture religioznosti, tako da mi pripadanje tradiciji nije teško palo", objasnio je Kusturica.

O svom porijeklu je dodao: "Moj otac je bio ateista i uvijek se deklarisao kao Srbin. Dobro, možda smo mi bili muslimani 250 godina, ali smo bili pravoslavci prije toga i duboko u sebi uvijek bili Srbi, vera to ne može promeniti. Mi smo postali muslimani samo da bismo preživjeli Turke."

Jednom prilikom je rekao: "Moja drama je krajnje individualna, lična drama čovjeka koji svoju naciju nije ustanovio na religiji, jer nije religiozan, nego na osnovu vrlo racionalnog pristupa jeziku. Kada sam se upitao negde, upola one frke, koji ja jezik govorim, jer srpskohrvatski više ne postoji, sjetio sam se da sam u školi skraćeno odgovarao - srpski. I ako sad treba da odredim svoju naciju, ja je određujem prema jeziku. S velikim ponosom, jer su na tom jeziku pisali velikani evropske kulture."

Govoreći o svojim precima, istakao je da je njegova porodica delimično preobraćena u islam, "ali su i dalje praktikovali pravoslavlje".

"Moja porodica delimično je preobraćena u islam, ali je i dalje praktikovala pravoslavlje. Niko u mojoj porodici nije ispovijedao islam. Kada sam kršten, hrišćanstvo nije bilo u dobroj poziciji, ali pošto vjerujem u kulturu, vjerujem i u Boga. Vjerujem da se on javlja kroz kulturu", zaključio je slavni reditelj.

Izvor: Kurir / MONDO