Sveta Petka se ukazala supruzi Nikole Rokvića: Pevač tvrdi da je svjedočio čudu koje im je sačuvalo brak

Nikola Rokvić i Bojana Barović prevazišli su ljubavnu krizu i sada uživaju u porodici sa troje djece, uključujući i Leonu, rođenu na dan Svete Petke.

Izvor: Instagram/bojanabarovic

Pjevač Nikola Rokvić i Bojana Barović savladali su veliku ljubavnu krizu i prekid veze na relaciji Srbija–Amerika nakon što se pjevač pomolio ispred rize Svete Petke.

Čudo se dogodilo kada je Bojana ubrzo saznala da je trudna sa ćerkom Leonom, rođenom na dan Svete Petke Trnove, potvrdio je Rokvić svojevremeno.

"Rekli smo da ćemo da se raziđemo"

Pjevač Nikola Rokvić i njegova supruga Bojana Barović danas uživaju u skladnom braku zaključenom 2016. godine i roditelji su troje Leone, Simeona i Angeline. Međutim, njihov početak obilježila je velika borba i višegodišnja razdvojenost. Kako je pjevač jednom prilikom ispričao, tokom petogodišnjeg zabavljanja živjeli su na relaciji Srbija–Amerika, što je stvaralo ogromne pritiske na njihove karijere i odnos.

"Mi smo pet godina živeli na relaciji Srbija–Amerika. Trpi moj posao ovde, njen tamo, pa se dešavaju svađe u vezi. Rekli smo u jednom trenutku da ćemo da se raziđemo. Teško mi je bilo, a mučili smo se mnogo", prisetio se Rokvić.

Molitva ispred rize Svete Petke

U najtežim trenucima, Nikola je utjehu i rešenje potražio u veri. Nakon unutrašnjeg osvješćenja i čitanja Jevanđelja po Luki, otišao je u crkvu na Centralnom groblju u Beogradu, gde se čuva riza Svete Petke.

"Dva petka sam išao da pjevam s ljudima u crkvi. Molio sam se ispred rize Svete Petke i Svetog Jovana da Bog spoji mene i Bojanu, da nemamo više tu razdaljinu. Ne znam zašto sam tada rekao: 'Bože, volio bih da je Bojana trudna, da se skućimo na jednom mjestu i da se ne razdvajamo više'", otkrio je pevač.

Test na trudnoću i san o "ženi u crnom"

Ubrzo nakon iskrene molitve, uslijedio je trenutak koji je promijenio njihove živote iz korijena. Bojana se vratila iz Amerike i priredila mu iznenađenje koje nije mogao ni da zamisli.

"Rekao sam u jednom trenutku da Bog postoji samo ako je Bojana trudna. Ona posle dolazi iz Amerike i daje mi poklon. Dok sam uzimao, ispod poklona mi je dala u ruku i test na trudnoću. Tad sam se šokirao! Nisam mogao riječ da izgovorim", ispričao je Nikola.

Pored samog saznanja o trudnoći, usledilo je i svjedočanstvo o snu koji je potvrdio zastupništvo svetiteljke:

"Poslije nekoliko dana Bojana mi kaže da je sanjala ženu u crnom, da je prišla da joj kaže da se ne brine i da će sve biti u redu. Rekao sam joj tada da je to bila Sveta Petka. Leona nam se poslije rodila na dan Svete Petke Trnove, a krštena je na dan Svete Petke Srpske", zaključio je pevač.

Izvor: Srbija Danas / MONDO