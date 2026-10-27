Veza Džulije Roberts sa porodicom Martina Lutera Kinga: Malo poznata priča iz djetinjstva slavne glumice

Na današnji dan Džulija Roberts proslavlja svoj 59. rođendan.

Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips

Slavna glumica proslavila se ulogom u kultnom filmu "Zgodna žena", a tokom višedecenijske karijere izgradila je status jedne od najvećih zvijezda Holivuda.

Ipak, njen život nije oduvijek bio obilježen slavom i uspjehom, a pojedini detalji iz njenog djetinjstva i privatnog života manje su poznati javnosti.

Odrasla u porodici koja se bavila glumom

Džulija Fijona Roberts rođena je u Atlanti, u američkoj saveznoj državi Džordžiji, kao treće dijete Bete Lu Bredemus i Voltera Grejdija Robertsa. Njeni roditelji bavili su se glumom i pozorištem, a 1964. godine osnovali su radionicu za glumce i pisce, u kojoj su organizovali časove i predstave.

Među polaznicima radionice bila su i djeca Martina Lutera Kinga Mlađeg i Korete Skot King. Porodica King finansijski je podržavala ovaj projekat, koji je predstavljao značajan dio života Robertovih pre nego što su se suočili sa finansijskim poteškoćama.

Ipak, porodični život nije bio jednostavan. Roditelji Džulije Roberts razveli su se 1971. godine, kada je ona imala svega tri godine. Nakon razvoda, preselila se sa majkom i sestrom u Smirnu, dok su njen otac i brat ostali u Atlanti.

Njen otac Volter preminuo je 1977. godine, nakon što mu je dijagnostikovan rak grla.

Željela je da postane veterinarka

Iako je danas jedna od najpoznatijih glumica na svijetu, Roberts kao dete nije sanjala o Holivudu. Želela je da postane veterinarka, ali su se njena interesovanja promijenila tokom tinejdžerskih godina, posebno nakon ranih uspjeha njenog starijeg brata Erika Robertsa u glumačkom svijetu.

Nakon završetka srednje škole 1985. godine, preselila se u Njujork, gde su već živjeli njeni brat i sestra. Prve uloge bile su joj male, ali je ubrzo dobila priliku da pokaže svoj talenat u filmu "Mistična pica" iz 1988. godine.

Prekretnica u njenoj karijeri dogodila se godinu dana kasnije, kada je za ulogu u filmu "Čelične magnolije" osvojila Zlatni globus za najbolju sporednu glumicu i dobila prvu nominaciju za Oskara.

"Zgodna žena" joj je promijenila život

Iako je već privukla pažnju publike i kritike, film "Zgodna žena" iz 1990. godine pretvorio ju je u svjetsku zvijezdu. U romantičnoj komediji, u kojoj je igrala pored Ričarda Gira, tumačila je Vivian Vord, duhovitu i harizmatičnu ženu koja upoznaje bogatog biznismena.

Film je ostvario ogroman komercijalni uspjeh i zaradio više od 463 miliona dolara širom svijeta. Roberts je za svoju ulogu osvojila Zlatni globus i dobila još jednu nominaciju za Oskara.

Pogledajte scene iz filma "Zgodna žena":

Vidi opis Veza Džulije Roberts sa porodicom Martina Lutera Kinga: Malo poznata priča iz djetinjstva slavne glumice Džulija Roberts Zgodna žena Zgodna žena Džulija Roberts crvena haljina Džulija Roberts scena u crvenoj haljini u Zgodnoj ženi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Youtube printscreen / Rotten Tomatoes Classic Trailers Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: printscreen/youtube/Moon Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube / TheCelebrityDresses.com Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 9 9 / 9 AD

Uslijedile su uloge u ostvarenjima "Spavanje sa neprijateljem", "Svadba mog najboljeg prijatelja", "Noting Hil" i "Odbjegla nevesta", čime je dodatno učvrstila status jedne od najpopularnijih glumica svoje generacije.

Godine 2000. ostvarila je još jedan veliki uspjeh ulogom u filmu "Erin Brokovič", zasnovanom na istinitoj priči o ženi koja se bori protiv kompanije odgovorne za zagađenje životne sredine. Za ovu ulogu osvojila je Oskara za najbolju glumicu, a honorar od 20 miliona dolara učinio ju je prvom glumicom koja je dostigla taj iznos za jednu filmsku ulogu.

Brak sa poznatim muzičarem

Ljubavni život Džulije Roberts takođe je privlačio veliku pažnju javnosti. Godine 1993. udala se za kantri pevača Lajla Loveta, ali njihov brak nije dugo potrajao, pa su se razveli 1995. godine.

Nekoliko godina kasnije, tokom snimanja filma "Meksikanka" 2001. godine, upoznala je snimatelja Denija Modera. Vjenčali su se 2002. godine i zajedno dobili troje djece, blizance Hejzel i Fineasa i sina Henrija.

Za razliku od brojnih holivudskih zvijezda, Roberts se trudi da porodični život sačuva od prevelike pažnje javnosti. Iako je decenijama prisutna na filmskoj sceni, privatnost i porodica ostali su važan dio njenog života.

Džulija Roberts je tokom karijere izgradila mnogo više od uspešne glumačke biografije. Postala je producentkinja, bavila se humanitarnim radom i ostvarila niz uloga koje su obilježile istoriju savremene romantične komedije.