Najzgodniji muškarac na svijetu za 2026: Glumac ni sam nije vjerovao da je ponio ovu laskavu titulu

Glumac iz serije "Urgentni centar" proglašen je za najse*sipilnijeg muškarca na svijetu za 2026. godinu.

Izvor: Kevin Sullivan / Zuma Press / Profimedia

Glumac Noa Vajli (55) proglašen je za najse*sipilnijeg muškarca na svijetu za 2026. godinu. Zvijezda serija "Urgentni centar" i "Pit" isprva je mislio da je riječ o šali, ali supruga Sara ubijedila ga je da prihvati priznanje.

Osim izgleda koji ga je ponovo stavio u središte pažnje, Vajli je u intervjuu za People pokazao i mnogo prizemniju stranu.

Voli da pere sudove

Između ostalog, otkrio je da je kod kuće zadužen za pranje sudova i da smatra kako je to iznenađujuće terapeutski posao.

"Ja sam majstor za sudove. Sudopera je moje carstvo. Preporučio bih muškarcima da se više prihvate pranja sudova jer to djeluje veoma terapeutski", rekao je. Priznao je i da još uvijek umije da bude nesiguran kada mora da govori kao on sam, bez scenarija. "Volim da budem u tuđoj koži, volim da glumim likove. Često sam nesiguran. Još uvijek mi je najteža interakcija ona u kojoj moram da govorim kao ja, bez scenarija."

Djeca o tituli: Privući ćeš hejtere

Njegova djeca, čini se, nisu bila posebno impresionirana novom titulom. Sin Oven rekao mu je da će mu ona samo otežati život i privući hejtere, dok je ćerka Oden navodno samo ponavljala: "Nema šanse, nema šanse."

Vajli očekuje da će ga porodica zbog svega toga zadirkivati još godinama. Glumac je priznao i da mu je trebalo dosta vremena da se navikne na slavu. Popularnost je stekao veoma mlad, kada je sa samo 22 godine postao dio serije "Urgentni centar", a nagli uspjeh opisao je kao potpuni preokret života. Danas mu je, kaže, teško da govori o sebi bez zaštite scenarija, dok mu gluma omogućava da se sakrije iza likova.

U intervjuu je otkrio i nekoliko neobičnih detalja iz svakodnevice. Na primer, smatra da ima gotovo nevjerovatan talenat za hvatanje muva koje potom pušta na slobodu. Za sebe kaže da je kućni tip, a slobodno vrijeme najradije provodi na imanju u Kaliforniji.

Karijera

Vajli se proslavio kao dr Džon Karter u "Urgentnom centru", u kom je glumio 11 sezona, a serija je ukupno trajala 15 sezona. Nakon toga nastavio je da radi na televiziji i filmu, između ostalog u serijama "Pali sa neba" ("Falling Skies") i "Bibliotekari" ("The Librarians"), kao i u filmu "Doni Darko". Upravo se tom filmu nedavno vratio u intervjuu povodom njegove 25. godišnjice, te se našalio da mu je dao više "uličnog kredibiliteta" nego gotovo bilo koji drugi projekat, iako i dalje tvrdi da zapravo ne razumije u potpunosti o čemu se tu radi.

Veliki povratak medicinskim dramama ostvario je serijom "Pit", u kojoj glumi dr Majkla "Robija" Robinaviča. Serija je postala jedan od najvećih televizijskih uspeha poslednjih godina, a Vajli je za ulogu osvojio Emija za najboljeg glavnog glumca u dramskoj seriji 2025. godine. Ove godine ponovo je osvojio Emija, dok je "Pit" proglašen najboljom dramskom serijom. Treća sezona trebalo bi da stigne u januaru 2027. godine.

Ljubavni život

Vajli je od 2014. godine u braku s glumicom Sarom Vajli, sa kojom se upoznao 2010. godine. Vjenčali su se na svom imanju u Kaliforniji, a godinu dana kasnije dobili ćerku Franses. Vajli iz prvog braka s Trejsi Vorbin ima još dvoje djece, sina Ouena i ćerku Oden. Sara mu je tokom karijere bila velika podrška, a glumac je ispričao i da ga je nakon posebno intenzivnog snimanja „Pita“ poslala na nekoliko dana odmora kako bi se oporavio od emocionalnog opterećenja.

Upravo je njeno mišljenje o njemu bilo važno i kada je saznao za titulu najseksi muškarca. "Ona smatra da sam dobar čovjek i da je ono što jesam kao osoba, otac i suprug, vrijedno isticanja", rekao je Vajli.