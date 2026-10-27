"Stomak mi je bio pun krvi": Prvo oglašavanje Tee Tairović nakon hitne operacije, otkazala sve nastupe

Pjevačica Tea Tairović oglasila se iz bolničkog kreveta nakon operacije i otkrila zbog čega je hitno hospitalizovana u nedjelju ujutru.

Izvor: Instagram/tea_tairovic

Tea Tairović je obavestila svoju publiku da se u narednom periodu neće družiti na nastupima zbog zdravstvenih problema.

Pjevačica se oglasila se iz bolničkog kreveta nakon operacije i otkrila zbog čega je hitno hospitalizovana u nedjelju ujutru.

"Dragi moji, veliki pozdrav za sve vas iz bolničkog kreveta, nažalost. Želim da vas obavijestim da se nažalost, sigurno veću moju nego vašu, u nekom narednom periodu nećemo družiti zbog mojih zdravstvenih problema".

Pogledajte 01:00 Tea Tairović se oglasila iz bolnice Izvor: instagram/tea_tairovic Izvor: instagram/tea_tairovic

"Dobro se osjećam"

Pjevačica je poručila da se trenutno osjeća dobro i da se uspješno oporavlja, naglasivši da je ovo iskustvo velika opomena da se moraju slušati signali koje telo šalje.

"Operisana sam, dobro se osjećam, nadam se da će mi oporavak biti što brži. Dakle, biću dobro, oporavljam se, objasniću šta se desilo da ne bi bilo izmišljanja i dodavanja dijagnoze. Prije svega želim da kažem da je ovo jedna velika opomena za mene, a može biti i poruka za nekog ko ovo gleda da morate slušati svoje tijelo i voditi računa o njemu".

Tea je detaljno objasnila šta je dovelo do komplikacija, navodeći da joj je u nedelju ujutru, 25. oktobra, pukao krvni sud u stomaku.

(Mondo)