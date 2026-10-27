Ministar javne uprave Maraš Dukaj predložio je sastav Arbitražne komisije koja će se baviti teritorijalnim razgraničenjem i podjelom imovine između Glavnog grada Podgorica i Opštine Tuzi.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Za predsjednika Komisije predložen je nekadašnji sudija i advokat Anton Markić, dok se očekuje da Vlada razmotri predlog i donese odluku o imenovanju, piše CdM.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, predlog je podnijet u skladu sa zaključcima Vlade, a izbor članova zasnovan je na Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović predložio je da članovi Komisije budu Neven Gošović, Milan Paunović i Vesna Brajović, dok je predsjednik Opštine Tuzi Leon Đeljaj za članove predložio Nika Đeljošaja, Emina Hadžija i Nermina Alibašića.

Iz Ministarstva navode da je posebna pažnja posvećena izboru predsjednika Komisije, imajući u vidu složenost postupka i značaj pitanja o kojima će se odlučivati.

„Imajući u vidu pravnu i činjeničnu kompleksnost postupka koji je predmet arbitraže, dužinu trajanja spora, kao i značaj pitanja o kojima će Komisija odlučivati, ocijenjeno je da predsjednik Komisije treba da bude pravnik sa značajnim iskustvom u primjeni i tumačenju imovinskopravnih propisa, kao i neposrednim iskustvom u vođenju i rješavanju složenih pravnih postupaka“, navodi se u saopštenju, prenosi CdM.

Za predsjednika je predložen Anton Markić, čije profesionalno iskustvo, prema navodima Ministarstva, obuhvata rad u građanskim i vanparničnim postupcima, zastupanje interesa opština, rukovođenje pravnom službom, kao i zastupanje pred privrednim sudovima i arbitražama. Markić iza sebe ima i višegodišnju advokatsku praksu u oblasti građanskih i privrednih sporova i ugovornih odnosa.

Za predstavnicu Vlade u Komisiji predložena je Marija Mrvaljević, pravnica i načelnica Direkcije za razvoj, unapređenje i postupanje u oblasti slobodnog pristupa informacijama.

Iz Ministarstva javne uprave ocjenjuju da predloženi sastav čine stručnjaci sa značajnim profesionalnim iskustvom i referencama, što bi, kako navode, trebalo da doprinese efikasnom i nepristrasnom sprovođenju postupka.

„Očekujemo da Vlada razmotri predlog i imenuje Arbitražnu komisiju, kako bi se otvorena pitanja između Glavnog grada Podgorica i Opštine Tuzi konačno riješila, u skladu sa zakonom i u interesu obje jedinice lokalne samouprave“, poručuju iz Ministarstva, javlja CdM.

Nakon što Vlada donese odluku o imenovanju, Komisija bi trebalo da se posveti rješavanju otvorenih pitanja teritorijalnog razgraničenja i podjele imovine između Podgorice i Tuzi.