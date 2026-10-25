Megan je u pismu navodno pomenula i optužbe za se*sualno zlostavljanje djece.

Izvor: Youtube printscreen/Good Morning Britain/ Youtube printscreen / The Drew Barrymore Show

Megan Markl je u poslednjem pismu koje je ikada poslala svom otuđenom ocu, Tomasu Marklu Starijem, navela da je upoznata sa optužbama za se*sualno zlostavljanje djece koje su iznijete protiv njega.

Kako je u subotu, 24. oktobra, objavio britanski list San, vojvotkinja od Saseksa poslala je pismo svom 82-godišnjem ocu u decembru 2025. godine, dok je bio hospitalizovan na Filipinima nakon amputacije noge zbog krvnog ugruška.

Vidi opis "Nikad ti neću dozvoliti da vidiš moju djecu": Megan Markl u poslednjem pismu ocu iznijela teške optužbe Tomas Markl: Megan i Hari će me videti na sahrani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/HARD MEXIT Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Fox News / Ferrari / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen/Good Morning Britain Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen/Good Morning Britain Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen/Bloomberg Originals/60 Minutes Australia Br. slika: 5 5 / 5

Prema pisanju ovog lista, Megan (45) je u pismu poručila ocu da mu nikada neće dozvoliti da upozna njeno dvoje djece i da će to biti poslednji put da od nje dobije bilo kakvu poruku. Navodno ga je optužila da je se*sualno zlostavljao djecu, navodeći da zna da je zlostavljao djevojčice i da su nadležni organi upoznati s njegovim ponašanjem.

Megan se pobrinula da otac lično primi pismo

Prema navodima Sana, vojvotkinja od Saseksa organizovala je da uprava bolnice dostavi pismo direktno do kreveta njenog oca. Osoblje je, navodno, trebalo da zatraži od njega da potpiše obrazac kojim potvrđuje da je primio pošiljku i da zabeleži trenutak kada ju je preuzeo.

Ove informacije pojavile su se u javnosti nakon što je objavljeno da je Tomas Markl Stariji pod istragom zbog sumnje da je posjedovao materijal koji prikazuje se*sualno zlostavljanje djece. Prema pisanju The Sun, do otkrića je prvi došao njegov sin Tomas Markl Mlađi, Meganin polubrat.

U očevom domu pronađene kutije sa uznemirujućim sadržajem

Sumnjivi materijal navodno je pronađen u kući Tomasa Markla Starijeg u gradu Sebuu na Filipinima. Prema navodima britanskog lista, u četiri velike kutije nalazile su se stotine, ako ne i hiljade fotografija koje prikazuju sek*ualno zlostavljanje djece.

Tomas Mlađi je, navodno, pronašao i snimke na kojima su djevojčice, za koje se vjeruje da nisu imale više od 10 ili 11 godina, prikazane u se*sualnim radnjama. Među materijalima se, prema istim navodima, nalazio i petnaestominutni snimak nagih djevojčica na starom mobilnom telefonu njegovog oca.

"Od onoga što sam vidio prevrnuo mi se stomak"

Tomas Mlađi je 10. jula prijavio ono što je pronašao, i to putem telefonske linije američkog Federalnog istražnog biroa (FBI), Nacionalnog centra za nestalu i eksploatisanu decu u SAD i policije savezne države Pensilvanije, u kojoj je njegov otac tada živio.

"Od onoga što sam vidio prevrnuo mi se stomak. Sav taj materijal jednostavno mi je bio ostavljen, a ja nisam znao šta da radim", izjavio je Tomas Mlađi za San.

"Odmah sam znao da je to krajnje nezakonito i da bih mogao dugo da završim u zatvoru ako ga se ne riješim. Osjećao sam se izdano, bijesno i zgroženo. Shvatio sam da moram da ga prijavim", dodao je.

Tomas Markl Stariji negira optužbe

Tomas Markl Stariji negirao je optužbe koje se odnose na navodno posedovanje materijala sa se*sualnim zlostavljanjem djece. Svoje negiranje iznio je u izjavi koju je u petak, 23. oktobra, objavio Dejli mejl.

Megan je prethodno reagovala na optužbe u saopštenju dostavljenom magazinu People, objavljenom 23. oktobra.

(Kurir / MONDO)