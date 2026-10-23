Megan Markl se prvi put oglasila nakon optužbi da joj je otac pedofil: Znala sve i ćutala, a zaštitila svoju djecu

Megan Markl kaže da je "duboko potresena" povodom optužbi za dječiju pornografiju protiv njenog oca Tomasa Markla.

Izvor: Youtube printscreen/ Entertainment Tonight, Youtube printscreen/ Emma Grede

Tomas Markl (82) optužen je da je posjedovao dječiju por**grafiju, a optužbe je iznio njegov sin Tomas Markl Mlađi, inače polubrat vojvotkinje od Saseksa. Tomas Markl Džunior je izjavio da je šokantne materijale pronašao u očevoj kući u Sebuu na Filipinima, nakon čega je sve prijavio policiji i FBI-ju.

Izvor: Youtube printscreen/Good Morning Britain

Sada se prvi put oglasila i Megan (45) koja je u zvaničnoj izjavi za magazin PEOPLE rekla:

"Duboko sam potresena vijestima koje su dospjele u javnost u protekla 24 sata, i moje misli su sa svakim djetetom koje je možda pretrpjelo štetu", poručila je ona.

"Još 2018. godine poslato je pismo Metropolitenskoj policiji i Službi za zaštitu kraljevske porodice i štićenih ličnosti. To pismo je naknadno podijeljeno sa mnom. U njemu su iznijete uznemirujuće optužbe protiv mog oca, a ja sam dobila uvjeravanja da se ti navodi istražuju", nastavila je Markl.

Izvor: Bloomberg OriginalsPLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

"Nadam se da se sada konačno može razumjeti da je, uprkos iskrivljavanju činjenica u pojedinim medijima tokom svih ovih godina, moja distanca od oca i odluka da mu ne dozvolim kontakt sa našom djecom imala samo jedan jedini razlog: da ih zaštitim."

"Vjerovala sam da nadležne službe čine isto i za druge porodice", navodi se u njenoj izjavi.

"Iako je obim onoga što je sada otkriveno mučniji nego što je iko mogao i da zamisli, moja najiskrenija želja jeste da pravda bude u potpunosti zadovoljena i da prioritet ostane bezbjednost i zaštita nevine djece", zaključila je.

Podsjetimo, Megan je jedino zajedničko dijete Tomasa Markla i Doriје Ragland. On iz prvog braka sa Roslin Luvis ima još dvoje djece: Tomasa Džuniora (60) i ćerku Samantu (61).

Izvor: Fox News / Ferrari / Profimedia

Sporni dječiji po**ografski materijal navodno je pronađen u četiri velike kutije u kojima su se nalazile "stotine, ako ne i hiljade" takvih fotografija, izjavio je Tomas Džunior za The Sun. On tvrdi da je pronašao snimke djevojčica ne starijih od 10 ili 11 godina u se**ualnim činovima, kao i petnaestominutni video sa nagim djevojčicama na očevom starom mobilnom telefonu.

"Njegov računar bio je pun redova sa malim slikama (thumbnail) koje vode do najmučnijeg zlostavljanja djece koje se može zamisliti", rekao je Tomas Mlađi za The Sun. "Najgore od najgoreg."

Fotografije djevojčica nastale u porodičnoj kući

Tomas Mlađi je takođe tvrdio da je pronašao tri fotografije nagih devojčica, od kojih je jedna, prema njegovim rečima, nastala u bivšoj kući njegovog oca u Rozaritu u Meksiku.

Izvor: Pritnscreen/Instagram

List navodi i njegove tvrdnje da je pronašao "stare knjige za koje se ispostavilo da su pune slika nagih djevojčica", od kojih su se u jednoj nalazile i fotografije muškarca u se**ualnom činu sa veoma mladom djevojčicom.

"Morao sam da prijavim oca"

"Muka mi je pripala od onoga što sam vidio, sve to mi je prosto palo na glavu i nisam znao šta da radim", rekao je on. "Odmah sam znao da je to strogo ilegalno i da bih završio u zatvoru na dugi niz godina ako se toga ne riješim. Osjećao sam se izdano, bijesno i zgroženo i shvatio sam da moram da ga prijavim."

"Kada sam pronašao ovaj materijal, bio sam prestravljen i nisam imao drugog izbora osim da prijavim rođenog oca", dodao je. On tvrdi da je otkriće prijavio dežurnoj liniji FBI-ja, Nacionalnom centru za nestalu i eksploatisanu djecu u SAD, kao i državnoj policiji Pensilvanije, gdje je Tomas Stariji boravio, prenosi The Telegraph.

FBI pokrenuo istragu

FBI je "potvrdio prijem" izjave pod zakletvom Tomasa Mlađeg i "spremetan je da pokrene sopstvenu istragu", piše The Sun. Izvor blizak slučaju otkrio je za taj list da je "agent FBI-ja već zatražio kontakt podatke istražitelja koji vode slučaj na Filipinima".

Takođe, formirana je i radna grupa na čelu sa Centrom za zaštitu žena i djece pri Međuresornom savjetu za borbu protiv trgovine ljudima.

Tomas Mlađi je za The Sun zaključio: "Pomagao sam mu, brinuo o njemu i pazio ga godinama, ali sa tim je sada završeno."

On se, inače, brinuo o ocu tokom njegovih višegodišnjih zdravstvenih problema, uključujući i moždani udar koji je Markl doživio 2022. godine. "Nikada više neću progovoriti ni riječ sa svojim ocem, osim ako me ne pozovu da svjedočim protiv njega", zaključio je polubrat Megan.