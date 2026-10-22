"Kod mene 100 ljudi, kod kolega bez talenta puni klubovi": Nikola Rokvić se kaje zbog jedne stvari u karijeri

Nikola Rokvić otkrio je zbog čega se kaje, te spomenuo i kakve je imao situacije tokom karijere.

Izvor: IG nikolarokvic

Popularni pjevač Nikola Rokvić prvi put se dotakao određenih tema iz privatnog života i karijere.

Kako je otkrio, njegova velika ljubav bila je opersko pjevanje, međutim, od toga je odustao, a danas se s vremena na vrijeme pokaje što nije nastavio tim putem.

„Više puta sam se pokajao kroz svoju karijeru što nisam išao putem operskog pjevanja. U ovom poslu moraš da pjevaš i nešto što ti se ne pjeva, a dešavalo mi se to više puta... Tako sam baš u tim trenucima kada sam pjevao sve i svašta često sebi zamjerao što nisam ostao pri tome da pjevam operu. Eto, dešavalo mi se i da u klubu bude sto ljudi, a kod nekoga ko nema ni talenta ni glasa bude hiljadu, ali dobro“, rekao je Nikola u emisiji IDJ AFTER SHOW.

Nikola je govorio i o svom bratu Marku, koji je tokom svih ovih godina karijere izbjegavao medijska pojavljivanja.

„Sad je dobar. Ranije je bio skroz povučen i kada su nastupi u pitanju i medijska gostovanja. Ljudi ga sada mnogo vole, svaki nastup se rasproda. Njegov put je bio malo pasivniji, ali nekada je tako ljepše i bolje“, rekao je Nikola.

Priznao je i da nema ništa protiv ljudi koji žele da se bave muzikom, iako im to nije primarno zanimanje.

„Za svakoga ima mjesta, ja sam ranije govorio ko ne zna šta će da radi. Samo neka je pjesme i muzike. Svako će naći svoj pravac. Ako ih to čini srećnima, neka uživaju“, zaključio je Rokvić.

(Blic.rs/MONDO)