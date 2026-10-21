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Tea Bilanović otkrila ko joj preti: Skidali joj tablice, obili automobil, a sad sve videla na kameri

Tea Bilanović otkrila ko joj preti: Skidali joj tablice, obili automobil, a sad sve videla na kameri

Autor Jelena Sitarica
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Tea Bilanović već neko vreme prolazi pakao zbog osobe koja je uznemirava.

Tea Bilanović otkrila ko joj preti Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pevačica Tea Bilanović već godinu dana prolazi kroz agoniju jer je na šoferšajbni automobila zatekla preteće poruke, nakon čega su joj skinute tablice, a vozilo je i obijeno. Zbog učestalih incidenata i ugrožene bezbednosti, slučaj je prijavila policiji.

Pevačica je sada, gostujući u emisiji "Blic poligraf", prvi put detaljnije progovorila o ovim događajima i otkrila da je uspela da sazna identitet osobe koja joj je ostavila jednu od pretećih poruka.

"Taksista iz moje zgrade mi je ostavljao poruke"

Kako je objasnila, zahvaljujući snimku sigurnosne kamere uspela je da prepozna muškarca za kojeg tvrdi da je odgovoran za jednu od poruka.

Izvor: Source: MONDO/Đorđe Milošević

Ipak, kada je reč o ostalim incidentima, priznaje da ima određene sumnje, ali da ne može sa sigurnošću da tvrdi ko stoji iza njih.

"Za jednu poruku jesam. To je bio taksista, komšija iz zgrade, iz ulaza, a za ostale ko mi je skidao tablice i ko mi je obio auto, na to sumnjam ko je, ali ne mogu da tvrdim jer ne znam im ni imena, a tog taksistu sam videla na kameri", priznala je Tea.

Iako je od ovih događaja prošlo godinu dana, pevačica je tek sada javno iznela detalje o tome šta joj se dešavalo. Njeno priznanje posebno je privuklo pažnju jer je, prema njenim tvrdnjama, osoba koju je prepoznala na snimku neko iz njenog neposrednog komšiluka.

Za sada nije poznato da li su osobe koje su joj skidale tablice i obile automobil identifikovane, kao ni kakav je epilog policijske prijave.

Bonus video:

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(Blic.rs/MONDO)

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Tea Bilanović

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