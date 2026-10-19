Harao je 90ih i ljubio Kseniju Pajčin: Njegova smrt potresla estradu, a iza sebe ostavio hit posvećen pjevačici

Zanimljivi detalji iz života Baneta Kovačevića 187 nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Izvor: Printscreen Youtube/Xenia Pajčin

Branislav Bane Kovačević, poznatiji kao Bane 187, ostao je upamćen kao jedno od imena koje je obilježilo rane godine modernog domaćeg hip-hopa.

Rođen je 10. novembra 1978. godine u Beogradu, a njegov život, iako prekinut prerano, bio je ispunjen velikim muzičkim uspjesima, saradnjama sa poznatim imenima domaće scene, ali i periodima u kojima se suočavao sa ozbiljnim životnim iskušenjima.

Njegovo ime posebno se vezuje za grupu 187, sastav koji je tokom devedesetih stekao kultni status i čije su pjesme postale nezaobilazan dio tadašnje muzičke scene. Iako se kasnije povukao iz javnosti i pokušao da nastavi karijeru samostalno, publika ga je najviše pamtila upravo po godinama u kojima je sa grupom 187 ostavio dubok trag u domaćem repu.

Početak priče koja je promijenila domaću rep scenu

Bane Kovačević je grupu 187 sredinom devedesetih osnovao zajedno sa Markom Jankovićem i Peđom Radosavljevićem. Međutim, važnu ulogu u njihovim prvim koracima imao je i pokojni reper Dalibor Andonov Gru, jedno od najprepoznatljivijih imena tadašnje hip-hop scene.

Upravo je Gru pomogao da se grupa okupi i da snimi svoju prvu pjesmu, "Tamna strana", čime je počeo put sastava koji će nekoliko godina kasnije postati jedno od prepoznatljivih imena domaćeg repa.

Numere "Nikada nećeš znati", "Slikaj", "Jedna od mnogih", "Kaži mi da znam" i "Seks" postale su veliki hitovi širom zemlje, a Bane je upravo u tom periodu postao jedno od prepoznatljivih lica domaće hip-hop scene.

Ljubav sa Ksenijom Pajčin

Pored muzike, Banetovo ime svojevremeno je bilo povezivano i sa pokojnom pjevačicom Ksenijom Pajčin, sa kojom je bio u emotivnoj vezi. Njihova ljubav privlačila je pažnju javnosti, a važila su za jedan od upečatljivijih parova domaće estradne scene tog vremena.

Ksenijina tragična smrt ostavila je dubok trag na ljude koji su je poznavali, a Bane je godinama kasnije svoju emociju prema njoj pretočio u pjesmu "Ja bih pošao za njom". Numera je bila posvećena upravo pokojnoj pjevačici, ali je istovremeno nosila i snažnu poruku protiv nasilja nad ženama.

Bane je tada na svom Fejsbuk nalogu napisao:

"Dragi moji ljudi, zbog kojih sam se vratio na scenu, spot za pjesmu "Ja bih pošao za njom". Pjesma je napisana o pokojnoj Kseniji Pajčin i meni je jako draga, nadam će se i vama dopasti. Podršku sam dobio i od ljudi iz Sigurne kuće, što mi je veoma velika čast..."

Ta pjesma predstavljala je njegov povratak muzici nakon dužeg odsustva, ali i ličnu posvetu ženi koja je svojevremeno imala važno mjesto u njegovom životu.

Izvor: Youtube printscreen/Xenia Pajčin

Pokušaj povratka na scenu i život daleko od reflektora

Nakon raspada grupe 187, Bane se postepeno povukao iz javnog života, pa je njegovo prisustvo u medijima tokom narednih godina bilo znatno manje nego u vrijeme najveće popularnosti sastava.

Izvor: Youtube/BN TELEVIZIJA

Ipak, ljubav prema muzici nije potpuno nestala, pa je kasnije pokušao da obnovi karijeru i publici se predstavi pod umjetničkim imenom B-B - One 87. Snimio je nekoliko singlova, među kojima je bila i pesma "Beli grad", objavljena za City Records, ali njegov povratak nije dostigao razmere popularnosti koju je imao tokom zlatnog perioda grupe 187.

Umjesto da ostane stalno prisutan u javnosti, Bane je birao povučeniji život, daleko od medijske pažnje i estradnih skandala, zbog čega je javnost o njegovim privatnim okolnostima tokom poslednjih godina njegovog života znala veoma malo.

Teška bolest i poslednji mjeseci života

Upravo zbog njegove povučenosti, informacije o zdravstvenim problemima koji su ga zadesili nisu bile široko poznate sve do poslednjih mjeseci njegovog života. Bane je privatnost čuvao i onda kada se suočavao sa veoma teškim zdravstvenim problemima, a javnost je tek postepeno shvatala koliko je njegova situacija ozbiljna.

U avgustu 2019. godine objavio je fotografiju iz bolnice na društvenim mrežama, čime je nagovijestio da se bori sa teškom bolešću. Nekoliko mjeseci kasnije, 27. novembra 2019. godine, Branislav Kovačević preminuo je u Beogradu, u 41. godini života, nakon teške operacije srca.

Njegov odlazak bio je prerani kraj života čovjeka koji je tokom relativno kratke karijere uspio da ostavi značajan trag u domaćoj muzičkoj kulturi, posebno u periodu kada je hip-hop tek počinjao da dobija širu publiku i svoje prepoznatljivo mjesto na domaćoj sceni.

Pogledajte kako je Bane izgledao prije smrti:

Vijest o njegovoj smrti teško je pogodila prijatelje, saradnike i kolege koji su ga poznavali još iz vremena najveće popularnosti grupe 187. Oni koji su sa njim dijelili godine na muzičkoj sceni opisivali su ga kao velikog druga i čovjeka snažnog karaktera, često ga nazivajući "lavom".

Iako je poslednje godine života proveo daleko od reflektora i medijske pažnje, Bane 187 ostao je upamćen po muzici koja je obilježila jednu epohu i po pjesmama koje su preživjele vrijeme u kojem su nastale. Njegovo ime i danas se vezuje za rane godine modernog domaćeg hip-hopa, dok priča o njegovom životu podseća i na to koliko se iza javne slike muzičara često kriju lične borbe o kojima publika gotovo ništa ne zna.

(Still/MONDO)