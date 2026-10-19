Putnik na letu za Zagreb prikazivao polni organ putnicima, pa je uhapšen na aerodromu "Franjo Tuđman".

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Putnik koji je letio za Zagreb u Hrvatskoj preko avio-kompanije "Ryanair" je uhapšen po slijetanju na aerodrom "Franjo Tuđman" u Zagrebu zbog nedoličnog ponašanja tokom leta je drugim putnicima pokazivao svoj polni organ, piše "Jutarnji list". On je tokom leta podizao noge na sjedište ispred sebe i pošto je nosio škotski kilt, a nije imao gaće na sebi, mogli su svi da vide njegovo međunožje.

Prijavljen je zbog kršenja člana 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Opštinski sudija ga je kaznio sa 200 eura nakon što je priznao krivicu.

Nakon slijetanja aviona na aerodrom "Franjo Tuđman" u Zagrebu, zadržan je u policijskoj stanici aerodroma. Dan tamo košta 39,82 eura što će se oduzeti od kazne koja mu je propisana nakon što presuda postane pravosnažna.