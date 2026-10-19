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Umrla bivša djevojka Džastina Bibera: Borila se sa rijetkom bolešću

Umrla bivša djevojka Džastina Bibera: Borila se sa rijetkom bolešću

Autor Jovana Milićević
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Vijest o smrti Sahare Rej objavio je američki portal TMZ. a njena porodica potvrdila je tu informaciju.

Umrla bivša djevojka Džastina Bibera Izvor: Instagram printscreen

Australijska manekenka i dizajnerka Sahara Rej, koja je u medijima bila poznata i po vezi sa pjevačem Džastinom Biberom, preminula je u 34. godini života. 

Vijest o njenoj smrti objavio je američki portal TMZ. a njena porodica potvrdila je tu informaciju.

"Umrla je sinoć u bolnici, okružena porodicom. Bila je veoma voljena”, stoji u njihovoj izjavi, dok uzrok smrti zasad nije zvanično potvrđen.

Karijera i medijska eksponiranost

Rej je izgradila uspješnu karijeru kao manekenka i influenserka. Veliki broj pratilaca na Instagramu pomogao joj je da pokrene sopstveni brend kupaćih kostima, "Sahara Ray Swim". Široj javnosti postala je poznata 2016. godine, nakon što su objavljene njene fotografije sa letovanja na Havajima, gdje je bila sa Džastinom Biberom. Pre toga mediji su je povezivali sa australijskim pjevačem Kodijem Simpsonom.

Borba sa rijetkom bolešću

Sahara je bila ćerka australijske surferske legende Tonija Reja, a odrasla je seleći se između Australije, Kalifornije i Havaja. Prije dvije godine javno je progovorila o svojoj borbi sa Gijen-Bareovim sindromom. Taj rijetki neurološki poremećaj dijagnostikovan joj je nakon teške saobraćajne nesreće, a zbog posledica bolesti bila je djelimično nepokretna.

(Kurir/MONDO)

Tagovi

sahara rej bolest smrt

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