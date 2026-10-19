Od sjutra će benzin biti skuplji za tri centa, a eurodizel će pojeftiniti za jedan cent.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će nove cijene naftnih derivata važiti od 20. do 26. oktobra.

Litar eurosupera 95 od utorka će koštati 1,83 eura, a eurosupera 98 1,86 eura. Cijena eurodizela biće niža za cent i iznosiće 1,97 eura, dok će lož ulje poskupiti tri centa, na 2,01 euro po litru, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva.

Najviše će poskupiti eurosuper 95, čija će cijena biti veća za tri centa, dok će eurosuper 98 poskupiti dva centa. S druge strane, vozači koji koriste eurodizel plaćaće cent manje po litru.

Iz Ministarstva su pojasnili da je obračun cijena urađen u skladu sa uredbom kojom je propisan način utvrđivanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata, kao i odlukom Vlade o smanjenju akciza.

"Akciza je umanjena za 10 odsto na bezolovni benzin i 20 odsto na eurodizel", naveli su iz Ministarstva.

Naredni obračun cijena biće obavljen 26. oktobra, a nove cijene primjenjivaće se od 27. oktobra.