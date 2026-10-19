Abazović je ocijenio da je ovo posljednji korak pred proglašenje Sporazuma neustavnim, čime bi se, kako je naveo, trajno zaštitila teritorija države Crne Gore od tajkuna, švercera i prevaranata koji su bili spremni da je otmu.

Izvor: Vlada Crne Gore

Predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović poručio je da je odluka većine sudija Ustavnog suda da pokrene postupak ocjene ustavnosti Sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) veliki udarac za Vladu i većinu koja je taj sporazum podržala, saopštili su iz Građanskog pokreta URA.

Kako je istakao, uprkos pritiscima, većina sudija Ustavnog suda nije poklekla i pokrenula je postupak utvrđivanja ustavnosti sporazuma sa UAE, kojeg je silu na sramotu potpisala Vlada, a verifikovala ova antidržavna većina u Skupštini Crne Gore.

Abazović je ocijenio da je ovo posljednji korak pred proglašenje Sporazuma neustavnim, čime bi se, kako je naveo, trajno zaštitila teritorija države Crne Gore od tajkuna, švercera i prevaranata koji su bili spremni da je otmu.

Abazović je čestitao sudijama koje su, kako je kazao, donijele ispravnu odluku i zahvalio svim građanima koji su branili Ustav i zakone.

“Čestitam sudijama koje nijesu poklekle i donijele ispravnu odluku i izražavam veliku zahvalnost svim građanima, počevši od Ulcinja pa preko cijele Crne Gore, koji su dostojanstveno branili Ustav i zakone od neodgovornih pojedinaca koje su korumpirali bjelosvjetski tajkuni“, poručio je Abazović.

On je naglasio da će se URA i dalje odlučno protiviti svakom pokušaju da se Velika plaža otuđi od države i građana Crne Gore.

“Ponavljam, dok se bude čuo makar jedan ezan ili jedno zvono sa naših džamija i crkava, nećete odnijeti NI ZRNO PIJESKA sa Velike plaže! Idemo dalje, RUKA PRAVDE NE STAJE!“, zaključio je Abazović.