Protesti u Tirani eskalirali su u žestoke sukobe na ulicama i u dvorištu Hrama Vaskrsenja Hristovog, zbog čega se hitno oglasila i Pravoslavna crkva Albanije.

Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia

Sukobi policije i demonstranata na ulicama Tirane eskalirali su u opšti haos, a najnoviji dramatični snimci prikazuju pripadnike policije kako se u panici povlače pod naletom demonstranata.

Pripadnici snaga bezbjednosti zasuti su improvizovanim zapaljivim napravama, plastičnim flašama napunjenim gorivom i obmotanim vatrometima.

Footage shows Albanian police retreating in panic in Tirana after protesters hurled improvised incendiary devices—fuel-filled plastic bottles rigged with fireworks. The clashes come amid days of violent anti-government protests demanding Prime Minister Edi Rama’s resignation. https://t.co/Gl5Ywv9RvN — Vijesti (@Vijesti11111)October 19, 2026

Dok demonstranti ocjenjuju da je situacija u Albaniji alarmantna i traže ostavku premijera Edija Rame, kritičari ukazuju da je najavljeni bonus od 2.500 evra dodatno podstakao policijsku brutalnost na ulicama.

Povodom dramatičnih snimaka sa crkvenog posjeda, zvanično se oglasila i Autokefalna pravoslavna crkva Albanije, izražavajući duboku zabrinutost i pozivajući na hitno poštovanje vjerskih objekata.

Dramatic! Brutal violence against youth by police inside the courtyard of the Orthodox Church in Tirana. The €2,500 bonus promised by PM Rama seems to have blinded the eyes of the Albanian police officers even more. The situation in Albania is alarming. Rama refuses to resign. https://t.co/lrSmbGBaIA — Tirana Report (@Tirana_Report)October 19, 2026

"Crkva Vaskrsenja Hristovog je sveto mjesto molitve i obavljanja svetih službi, gdje se promoviše kultura mira. Nakon snimaka događaja u dvorištu crkve u Tirani, izražavamo zabrinutost i pozivamo na poštovanje naših svetinja. One nikada ne smiju postati prostor za sukobe i obračune", poručili su u saopštenju.

Iz Crkve su apelovali na sve učesnike da se distanciraju od nasilja i da se rješenje napete situacije potraži kroz dijalog. Talas nemira u albanskoj prestonici traje od 13. oktobra, a tenzije na ulicama ne jenjavaju.