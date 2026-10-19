Pjevačica u šok izdanju u centru grada: Kaja Ostojić bez obrva i brusa, došla zakopčana do grla, a sve se vidjelo

Pjevačica Kaja Ostojić mamila poglede na jednom prijestoničkom događaju

Izvor: MONDO

Pjevačica Kaja Ostojić nedavno je iznenadila publiku odlukom da užurban život u prijestonici zamijeni onim mirnijim na Kosmaju.

Na Instagramu je podijelila slike svoje luksuzne nekretnine koja je ispunjena elegantnim namještajem i okružena prostranim vrtom, a nakon objava koje se tiču životnog prostora, uslijedile su i one koje se tiču imidža.

Kaja je zaintrigirala, i po sopstvenom priznaju prepala muža, kada je riješila da izblajha obrve.

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Zbog ove odluke se pratiocima na mrežama neretko učini da ih obrijala, a sada se na jednom prijestoničkom događaju pojavila u izdanju koje je sve ostavilo zbog teksta, ali ne zbog obrva.

Pjevačica je za ovu priliku odabrala crne, široke pantalone i bluzu sa okruglinom oko vrata, ali kada su sjevnuli blicevi fotoaparata, vidjelo se jasno da ispod bluze nije bilo grudnjaka.

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